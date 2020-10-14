Yerli ve yabancı kulüpler Kemer'de kamp yapıyor - Son Dakika

Yerli ve yabancı kulüpler Kemer'de kamp yapıyor

14.10.2020 10:34
Yerli ve yabancı kulüpler Kemer'de kamp yapıyor, System.String[]

Kemer'de bir otelde kamp yapan ORÇA Boks Fight Club kampını ziyaret ederek, sporculara başarılar dileyen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Son dönemde birçok yerli ve yabancı kulüp Kemer'de kamplarını yapıyor.

Kemer'de bir otelde kamp yapan ORÇA Boks Fight Club kampını ziyaret ederek, sporculara başarılar dileyen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Son dönemde birçok yerli ve yabancı kulüp Kemer'de kamplarını yapıyor. Kemer'imiz gerek doğa ve gerekse sporcuların kamp yapmaları adına oldukça uygun bir bölge" dedi.

Başkan Topaloğlu, kampta katılım sertifika törenine katılarak, sporculara başarı dileklerini iletti. Kemer'in artık sporun merkezi konumuna geldiğine dikkat çeken Necati Topaloğlu "Son dönemde birçok yerli ve yabancı kulüp Kemer'de kamplarını yapıyor.

Kemer'imiz gerek doğa ve gerekse sporcuların kamp yapmaları adına oldukça uygun bir bölge. ORÇA Boks Fight Club'de kamplarını Kemer'de gerçekleştiriyor. Kampın ilk etaplarını tamamlıyorlar sonra yine Kemer'e gelecekler. Geleceği parlak gençlerimize bundan sonraki spor hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Boks Milli Takım Antrenörü Orhan Çavdar da Başkan Necati Topaloğlu'nun verdiği destek için teşekkür ederek "Başkanımızın kampımızı ziyaret ederek bizleri ve sporcularımızı onurlandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kemer'deki kampımızın ilk etabını tamamlıyoruz. İkinci ve üçüncü etap kamplarımızı da önümüzdeki günlerde yine Kemer'de yapmayı planlıyoruz. Burada 6 ilden 17 sporcumuz ile güzel bir kamp geçiriyoruz. Burada 2021 Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Kampı başarı ile tamamlayan sporculara katılım sertifikalarını Başkan Necati Topaloğlu verdi. - ANTALYA

Yerli ve yabancı kulüpler Kemer'de kamp yapıyor
Yerli ve yabancı kulüpler Kemer'de kamp yapıyor
Yerli ve yabancı kulüpler Kemer'de kamp yapıyor
Yerli ve yabancı kulüpler Kemer'de kamp yapıyor
Yerli ve yabancı kulüpler Kemer'de kamp yapıyor
Yerli ve yabancı kulüpler Kemer'de kamp yapıyor

Necati Topaloğlu, Fight Club, Kemer, Boks, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yerli ve yabancı kulüpler Kemer'de kamp yapıyor - Son Dakika Spor

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