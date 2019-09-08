Son Dakika Haberleri: Yerli ve yabancı öğrencilerden farkındalık projesi
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Yerli ve yabancı öğrencilerden farkındalık projesi

1 saat önce

Adana'da yerli ve yabancı öğrenciler, gıda atıklarının önlenmesi ve geri dönüştürülmesi konusunda gençlerin duyarlılıklarını artırmayı amaçlayan projeyi hayata geçirdi.

Yerli ve yabancı öğrencilerden farkındalık projesi, System.String[]

Adana'da yerli ve yabancı öğrenciler, gıda atıklarının önlenmesi ve geri dönüştürülmesi konusunda gençlerin duyarlılıklarını artırmayı amaçlayan projeyi hayata geçirdi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Gençlik Projeleri kapsamında desteklenen proje Adana Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezinde (TAYEM) uygulanmaya başlandı.

Türkiye başta olmak üzere Bulgaristan, Makedonya, Almanya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti ve Fransa'dan toplam 42 katılımcının yer aldığı projeyle, gençlerin geri kazanım ve atık yönetimi üzerine bilinçlenmesi, sıfır atık uygulamaları hakkında farkındalık oluşturması ve atıkların sanata, sofraya, doğaya dönüşümü adına deneyim kazanmalarının amaçlandığı belirtildi.

Projeyle ayrıca, gençlerin ortak kültürleri tanıması, farklı yaşam biçimlerine karşı hoşgörü geliştirmesi, kültürel kaynaşma ile var olan ön yargıları kırması ve dış mekan faaliyetleriyle gençlerin yerel halk üzerinde atık farkındalığı oluşturmasının da hedeflendiği ifade edildi.

Bu noktada, şehir merkezinde kurulan stant etkinliği ile gençler proje haftası süresince hazırladıkları geri dönüşüm materyallerini sergiledi ve farkındalık oluşturmak amacıyla yerel halkla görüşme gerçekleştirdi.

Katılımcılara proje bitiminde kazanımlarını belgeleyen sertifika verilecek.

Avrupa Birliği, Erasmus, Fransa, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:22 Kaynak: AA
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