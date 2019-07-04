Son Dakika Haberleri: Yerli ve yabancı ressamlar sahilde resim yaptı
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Yerli ve yabancı ressamlar sahilde resim yaptı

11 dakika önce

Ereğli ilçesinde Sevgi, Barı, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında 6 farklı ülkeden gelen ressamlar sahil güzergahında tuvallere resim yaptı.

Yerli ve yabancı ressamlar sahilde resim yaptı, System.String[]
Ereğli ilçesinde Sevgi, Barı, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında 6 farklı ülkeden gelen ressamlar sahil güzergahında tuvallere resim yaptı.
Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nahçivan, Azerbaycan, Kosova, Makedonya, Hollanda ve Sırbistan'ın yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinden Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında ilçeye gelen ressamların sahil bandında canlı performans sergilediklerini söyledi.
Ereğli'nin güzelliklerinin ölümsüzleştirildiğini anlatan Posbıyık, "Farklı ülkelerin yanı sıra ülkemizin de farklı bölgelerinden ressamları festival etkinlikleri kapsamında ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ereğli'ye gelen ressamlarımız sahil bandı boyunca resimler yapıyor, önünde tuvaller, ellerinde boyalar ile Ereğli'yi yeniden yorumluyorlar." dedi.
Vatandaşların, ressamların canlı performanslarını izlediklerine değinen Posbıyık, etkinliklerin 7 Temmuz akşamına kadar süreceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:17 Kaynak: AA
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