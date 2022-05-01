YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN RAMAZAN BAYRAMI'NDA KIZ KALESİ İLGİSİ - Son Dakika
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YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN RAMAZAN BAYRAMI'NDA KIZ KALESİ İLGİSİ

01.05.2022 13:59

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Kız Kalesi'ne ilgi gösterdi.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Kız Kalesi'ne ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, daha sezon açılmamasına rağmen otellerdeki doluluk oranının yüzde 50'ye ulaştığını söyledi.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yerli ve yabancı turistler, Kız Kalesi'nde yoğunluk oluşturmaya başladı. Hava sıcaklığının 28 ile 30 derecelerde seyrettiği 321 kilometrelik sahil bandı, tatilcilerin ilgisine neden oldu. Havanın kapalı olmasına rağmen çok sayıda tatilci, denize girmenin keyfini yaşadı. Çocuklar oyun oynadı, aileleri ise yürüyüş yaptı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu henüz sezon açılmamasına rağmen otellerdeki doluluk oranının yüzde 50'ye ulaştığını belirterek herkesi doğası ve tarihiyle ünlü ilçeye davet etti.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN RAMAZAN BAYRAMI'NDA KIZ KALESİ İLGİSİ
YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN RAMAZAN BAYRAMI'NDA KIZ KALESİ İLGİSİ
YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN RAMAZAN BAYRAMI'NDA KIZ KALESİ İLGİSİ
YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN RAMAZAN BAYRAMI'NDA KIZ KALESİ İLGİSİ

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Ramazan Bayramı, Mükerrem Tollu, Kız Kalesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN RAMAZAN BAYRAMI'NDA KIZ KALESİ İLGİSİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN RAMAZAN BAYRAMI'NDA KIZ KALESİ İLGİSİ - Son Dakika
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