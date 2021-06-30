Üye Girişi
Yerli ve yabancı turistlerin tercihi Kuşadası oldu - Son Dakika

Yerli ve yabancı turistlerin tercihi Kuşadası oldu

30.06.2021 09:43
Yerli ve yabancı turistlerin tercihi Kuşadası oldu, System.String[]

Kuşadası Belediyesi, kenti 1 Temmuz'da başlayacak olan kademeli normalleşmenin 3'üncü aşamasına hazırlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi, kenti 1 Temmuz'da başlayacak olan kademeli normalleşmenin 3'üncü aşamasına hazırlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yaz sıcaklığının arttığı günlerde tatillerini geçirmek için Kuşadası'nı tercih eden turistler ise Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından bakım ve yenileme çalışmaları tamamlanan çarşı, sahil bandı ve plajları dolduruyor.

Ege Bölgesi'nin turizm başkenti Kuşadası, korona virüs pandemisi nedeniyle yaklaşık 11 ay süreyle uygulanan kısıtlamaların ardından normalleşme sürecine hazırlanıyor. Yaz sıcaklıklarının iyice hissedildiği kent, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Kenti ziyaret eden misafirler Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde yenilenen turistik çarşıları dolduruyor. Termometrelerin 35 dereceleri gösterdiği kentte sıcaklardan bunalanlar soluğu deniz kıyılarında alıyor. Serinlemek isteyenlerin en çok tercih ettiği yer ise belediye ekiplerince tüm alt ve üst yapı sorunları çözülen kentin mavi bayrağa sahip dünyaca ünlü plajı Kadınlar Denizi oluyor. Kuşadası Belediyesi'nin Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde işlettiği plajlarda korona virüs tedbirleri göz önünde bulundurularak misafirlerden sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması isteniyor.

Kuşadası'nda turizm sektöründe çalışan Kemal Adıbelli "Kuşadası'nda turizm sezonu başladı. Korona virüse karşı önlemlerimizi aldık. Önümüzdeki günlerde kademeli normalleşmede 3'üncü aşamaya geçiyoruz. Belediye ekipleri kenti yaz sezonuna çok güzel hazırladı. Turist yoğunluğunun artacağını umut ediyoruz. Kuşadası tatil yapmak için çok güzel bir yer" dedi.

Yaz tatili için Kuşadası'nı tercih eden Özlem Sülün ise "İngiltere'de yaşıyorum. Kuşadası'nı çok seviyorum. Denizi, doğası çok güzel. Plajlarının kum olması da çok hoşumuza gidiyor. Sosyalleşme olanağı fazla ve gezilip görülecek yeri çok. Türkiye'de birçok tatil beldesini dolaştım fakat hep dönüp dolaşıp Kuşadası'na geldim. Kuşadası'nı ayrıca Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olarak görüyorum" diye konuştu. - AYDIN

Yerli ve yabancı turistlerin tercihi Kuşadası oldu
Yerli ve yabancı turistlerin tercihi Kuşadası oldu
Yerli ve yabancı turistlerin tercihi Kuşadası oldu
Yerli ve yabancı turistlerin tercihi Kuşadası oldu
Yerli ve yabancı turistlerin tercihi Kuşadası oldu
Yerli ve yabancı turistlerin tercihi Kuşadası oldu
Yerli ve yabancı turistlerin tercihi Kuşadası oldu

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, 1 Temmuz, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yerli ve yabancı turistlerin tercihi Kuşadası oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı 09:55 Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı 09:35 Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına talimat verdi: Yalan operasyonuna karşı hakikat operasyonu yapacağız 09:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına talimat verdi: Yalan operasyonuna karşı hakikat operasyonu yapacağız
Son Dakika! Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği LGS sonuçları belli oldu 08:52 Son Dakika! Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği LGS sonuçları belli oldu Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı 08:05 Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'ndan Miami'de aşk pozları 00:51 Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'ndan Miami'de aşk pozları
İsveçli futbolcunun insanlık dışı faulüne futbolseverlerden tepki yağdı 00:14 İsveçli futbolcunun insanlık dışı faulüne futbolseverlerden tepki yağdı Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum 23:16 Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum

Son Dakika Haberleri
10:00 Bilim Kurulu bugün bir araya geliyor! Gündemde Delta varyantı ve 3. doz aşılar var
09:54 Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı
09:52 Tekne kaptanı denizde bir erkeğe ait cansız beden buldu
09:34 Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
09:03 Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık bazı sebze ve meyveler elle seçilemeyecek
09:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına talimat verdi: Yalan operasyonuna karşı hakikat operasyonu yapacağız
09:01 LGS'de 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan aldı
08:51 Son Dakika! Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği LGS sonuçları belli oldu
08:05 Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı
08:03 1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi
Bilim Kurulu bugün bir araya geliyor! Gündemde Delta varyantı ve 3. doz aşılar var Bilim Kurulu bugün bir araya geliyor! Gündemde Delta varyantı ve 3. doz aşılar var         
10:00
Tekne kaptanı denizde bir erkeğe ait cansız beden buldu Tekne kaptanı denizde bir erkeğe ait cansız beden buldu         
09:52
Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık bazı sebze ve meyveler elle seçilemeyecek Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık bazı sebze ve meyveler elle seçilemeyecek         
09:04
LGS'de 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan aldı LGS'de 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan aldı         
09:02
Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı         
08:11
1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi 1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi         
08:04
EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu         
00:37
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti         
00:02
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi         
21:05
Takipçileri dondu kaldı! Instagram fenomeni Madison LeCroy'un canlı yayında göğüsleri açıldı Takipçileri dondu kaldı! Instagram fenomeni Madison LeCroy'un canlı yayında göğüsleri açıldı         
19:11
Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla         
19:08
Uçurumdan düşen Elif'in, Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı         
18:35
Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı         
17:33
Memlekete dönerken Memlekete dönerken "arabalı treni" seçen gurbetçi, Avusturya'dan 1 buçuk günde Edirne'ye geliyor         
17:28
Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış         
16:15
Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı         
15:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 10:04:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerli ve yabancı turistlerin tercihi Kuşadası oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement