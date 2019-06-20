Yerli ve yabancı turizmciler Akçakoca'da

Batı Karadeniz
'in önemli sahil kentlerinden Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde, yerli ve yabancı turizmcilerin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.
İlçedeki bir otelde yapılan toplantıya, Doğu Marmara
Kalkınma Ajansı (MARKA) yetkilileri, Düzce Üniversitesinden (DÜ) akademisyenler, MARKA bölgesi Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile proje ortakları Ukrayna
, Gürcistan
, Bulgaristan
ve Romanya
'dan 70'ten fazla turizmci katıldı.
MARKA bölgesindeki illerin kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtıldığı toplantıda, turizm alanındaki sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri ele alınıyor.
Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin turizm alanında birçok il ve ülkeye tanıtıldığını söyledi.
"Karadeniz Havzasında Sürdürülebilir Kültür Turizminin Geliştirilmesi" projesi kapsamında çeşitli ülkelerden misafirleri olduğunu anlatan Taştan, "Düzce Valiliğinin ortak olduğu proje kapsamında çalıştay düzenlenmekte. Projenin önemli faydası, Konuralp
'te 11 evin dış cephe ve restorasyon çalışmasına zemin hazırlaması. Bilindiği gibi burada antik tiyatro kazılarımız devam etmekte, kazılar ve evlerin restorasyonu kültür turizmi açısından ilimize büyük katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.
Taştan, proje kapsamında turizmcilerin 2 gün Akçakoca'da konaklayacağını aktararak, "İllerimizin kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerini gelen misafirlerimize tanıttık. Her il kendi sunumunu yaptı. MARKA yetkilileri, Sakarya
, Kocaeli
, Bartın
ve Bolu
illerinden ve ilimizden üniversite, il kültür ve turizm müdürlükleri, seyahat acenteleri ve konuyla ilgili paydaşlar burada." diye konuştu.
Düzce Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Proje Koordinatörü Zeliha Oraloğlu da projenin bölgenin turizmi için önemli olduğunu vurguladı.
Çalışmaların yerli ve yabancı katılımcılarla sürdürüldüğünü aktaran Oraloğlu, "Birçok AB Projesi yapıyoruz, aktif bir şekilde çalışıyoruz. Turizm, göçmenler ve birçok alandaki projelerimizden biri de 'Karadeniz Havzasında Sürdürülebilir Kültür Turizminin Geliştirilmesi." ifadesini kullandı.