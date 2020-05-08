Yerli ve yabancı uzmanlar online panelde Evliya Çelebi'yi anacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yerli ve yabancı uzmanlar online panelde Evliya Çelebi'yi anacak - Son Dakika Ekonomi

Yerli ve yabancı uzmanlar online panelde Evliya Çelebi'yi anacak

7 saat önce

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından "İnsanlar ve Coğrafyalar Arasında: Bir Dünya Seyyahı Evliya Çelebi" isimli online panel düzenlenecek.

Yerli ve yabancı uzmanlar online panelde Evliya Çelebi'yi anacak, System.String[]

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından "İnsanlar ve Coğrafyalar Arasında: Bir Dünya Seyyahı Evliya Çelebi" isimli online panel düzenlenecek.

Üniversitenin açıklamasına göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından hayata geçirilecek panel, 18 Mayıs'ta online video konferans uygulaması Zoom üzerinden gerçekleştirilecek.

Ulusal ve uluslararası alandan Evliya Çelebi uzmanlarının katılacağı panelde, ünlü seyyahın hayatı, Türkçe ve Türk kültürüne etkisi, Batı dünyasındaki görünümü ve haritacılığı ele alınacak.

Panelde, bir rüya ile başlayan ve yarım asır boyunca devam eden coğrafyalar arasındaki yolculuğunu Seyahatname ile dünyaya armağan eden Evliya Çelebi, döneminin siyasi, sosyal, kültürel ve gündelik yaşamına etkileri bağlamında konuşulacak.

Konunun önde gelen isimlerinin konuşmacı olduğu panel; dolaştığı yerleri tarihinden coğrafyasına, insanlarından bitkilerine, yiyeceklerinden giyeceklerine kadar birçok açıdan anlatmasının yanı sıra zengin söz varlığıyla da kendi çağının özgün isimlerinden biri olan büyük seyyahın dünyasına yolculuğa çıkmak isteyenlere, rehberlik yapmaya hazırlanıyor.

Önemli konuşmacılar yer alacak

Konuşmacılar arasında, UNESCO'nun Evliya Çelebi'nin doğumunun 400. yılında açtığı Evliya Çelebi Yolu'na ilham veren Prof. Dr. Gerald Maclean ve Prof. Dr. Donna Landry de yer alacak.

Prof. Dr. Gerald Maclean önderliğinde 2009'da bir grup araştırmacı Evliya Çelebi'nin izinden Anadolu'yu gezerek, rotadaki değişimleri izledi, binicilik kültürünün izlerini araştırdı. Projeden ilham alan UNESCO, Evliya Çelebi'nin doğumunun 400. yılında Evliya Çelebi Yolu'nu kültür tarihine sundu. Türkiye'nin ilk atlı kültür yolu olan rota üzerinde büyük seyyahın izi takip edilebiliyor.

"İnsanlar ve Coğrafyalar Arasında: Bir Dünya Seyyahı Evliya Çelebi" paneli, 18 Mayıs'ta üniversitenin Youtube kanalından izlenebilecek.

Evliya Çelebi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 03:00 Kaynak: AA


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