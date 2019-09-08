Son Dakika Haberleri: Yerli ve yabancı ziyaretçiler Brunchers Fest'de
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Yerli ve yabancı ziyaretçiler Brunchers Fest'de

1 saat önce

Türk kültürünün hafızalardan silinmeyen eşsiz tatlarıyla ve unutulmayan sofraların gelenekselliğiyle, yerli ve yabancı birçok ziyaretçi Brunchers Fest kahvaltısında buluştu.

Yerli ve yabancı ziyaretçiler Brunchers Fest'de, System.String[]

Türk kültürünün hafızalardan silinmeyen eşsiz tatlarıyla ve unutulmayan sofraların gelenekselliğiyle, yerli ve yabancı birçok ziyaretçi Brunchers Fest kahvaltısında buluştu.


5 Eylül'de başlayan festivalin son gününde de, ziyaretçilerin gösterdiği yoğun ilgi artarak devam etti. Peynirin bambaşka tatlarından zeytinin bambaşka renklerine, en güzel hamur işlerine kadar yüzlerce lezzetin yanı sıra, geleneksel Türk çayının ve kahvesinin zengin aroması da Brunchers Fest'in vazgeçilmezlerinden oldu. Bunca lezzete ve görsel şölene karşı koyamayan ziyaretçiler mutfaklarına ve damak tatlarına lezzetler katmak üzere bol bol alışveriş yaptı. Festivalde yer alan markalar halkı memnun etmenin verdiği mutlulukla birlikte, emeklerinin karşılığını da almış oldular. Festival kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, oyunlar, müzikler, kahvaltı sunumuna yönelik atölye çalışmaları ve özel organizasyonlar ise Brunchers Fest'in canlılığına hareket ve renk kattı. - ANTALYA

Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:33 Kaynak: İHA
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