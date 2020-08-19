Yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi yüzde 90'a ulaştı

İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak elektrik üretimine ilişkin paylaşım yaptı. Albayrak, Türkiye'nin milli enerji ve maden stratejisiyle elektrikte yerlilik oranında yüzde 90'a ulaştığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabı üzerinden elektrik üretiminde yerlilik oranına ilişkin videolu paylaşım yaptı. Albayrak'ın "Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Milli enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz" notuyla paylaştığı videodan alınan bilgilere göre, elektrik üretiminin üçte 2'si yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ediliyor. Türkiye'de yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi 24 Mayıs'ta yüzde 90'a ulaştı.

Elektrik üretiminin dağılımı hidrolik yüzde 43, yerli kömür yüzde 16,5, rüzgar yüzde 14,5, güneş yüzde 7,2, jeotermal yüzde 5,3, biyokütle yüzde 2,6, diğer kaynaklar ise yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.

Elektrik enerjisinde yerli kaynak oranı 2013 yılında yüzde 42,1 iken 2019 yılında bu oran yüzde 64,1'e yükseldi. Yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi ise 2017 yılında yüzde 29,64 iken geçtiğimiz yıl yüzde 48'e ulaştı.