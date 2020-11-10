Yerli video konferans sistemi 149 ülkedeki büyükelçileri buluşturdu - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından koronavirüs salgını nedeniyle ilk defa çevrim içi düzenlenen 12'nci Büyükelçiler Konferansı'nda, 149 ülkede görev yapan büyükelçiler yerli operatör video konferans çözümü ile bir araya geldi. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türk mühendisler tarafından geliştirilen 'BİP Meet' uygulaması ile ihtiyacın artık yerli çözümler ile karşılanacağını, böylece Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalacağını söyledi.

?Yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerin katılımıyla düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda, Türkiye'nin Dijitalleşme Vizyonu anlatıldı. Etkinlik bu yıl, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin koordinasyonuyla çevrimiçi ortamda gerçekleşti. 149 ülkeden büyükelçilerin bir araya geldiği toplantıya, yerli operatör video konferans çözümü ile dijital ev sahipliği yapıldı. Türkiye'nin Dijitalleşme Vizyonu'nun paylaşıldığı konferansta, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten bir ülke olmak için atılan adımlar ve milli teknoloji hamlesiyle hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

'TÜRKİYE'NİN VERİSİ TÜRKİYE'DE KALACAK'Koç, yerli bir operatöre ait 'BİP Meet' gibi video konferans uygulamalarının özellikle Covid-19 salgını nedeniyle ihtiyaca dönüştüğüne, bu alanda da alternatif olmadığı için vatandaşların yabancı menşeli uygulamalara yöneldiklerine dikkat çekti. Koç, "Açık kaynak kodlar kullanılarak Türk mühendisler tarafından geliştirilen 'BİP Meet' uygulaması ile ihtiyaç artık yerli çözümler ile karşılanacak. Böylece Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak" dedi.BİP Meet uygulamasına hem internet tarayıcısı hem de masaüstü uygulaması üzerinden erişilebileceğini belirten Koç, uygulamanın rakiplerine üstünlük sağlayacak fark yaratan özellikleri olduğunu da kaydederek, "BİP Meet ile tüm kullanıcılar ayda ücretsiz 50 adet 1'er saatlik toplantı yapabilirler. Yine benzer uygulamalar 100 kişiye kadar katılım sunabilirken, BİP Meet ile 160 kişilik toplantılar düzenlenebilmekte" diye konuştu.Koç, verinin Türkiye'de kalmasının önemini vurgularken, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Savunma Bakanlığı gibi kritik verileri tutan kurumlara özel ayrıştırarak veya uygun görülmesi durumunda kurumlara ait veri merkezleri ve sunucularında tutulmasını sağlayarak, kuruma özel BiP Meet hizmeti de verileceğini ifade etti.'AMAÇ TÜRKİYE'NİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE ÖNCÜLÜK ETMEK'

Verinin artık dünya ekonomisine yön verdiğini ve veri güvenliğinin, sınırların güvenliği kadar önemli olduğunu dile getiren Koç, bu çerçevede, kamu kurumları ve kritik altyapı hizmeti veren işletmelerce uyulması gereken Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi'ni yayımladıklarını belirtti. Siber güvenliğin en zayıf halkasının insan olduğuna dikkat çeken Koç, siber güvenlik bilincine sahip bireyler yetiştirmek amacıyla '81 Siber Kahraman Projesi, siber güvenlik eğitimleri, Hack İstanbul ve Hack Zeugma' gibi yarışmaları, 'Dijital Tayfa' çizgi filmi, kamu spotları ve sosyal medya paylaşımları faaliyetlerini yürüttüklerini anlattı. Türkiye'nin dijital dönüşümü için atılan adımlara da değinen Koç, "Hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük etmek. Başlattığımız milli teknoloji hamlesi ile bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Bugün burada bu etkinliğimizi Türk mühendislerinin geliştirdiği bir uygulama üzerinden çevrimiçi izleyebiliyor olmamız bile dijitalleşen Türkiye vizyonuyla geldiğimiz noktaları açıkça ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.