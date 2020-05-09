Yerli video konferans ürünü "Diyalog" kullanıma hazır - Son Dakika
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Yerli video konferans ürünü "Diyalog" kullanıma hazır

6 saat önce

HAVELSAN tarafından geliştirilen yerli video konferans çözümü "Diyalog" tüm testleri başarıyla geçerek kullanıma hazır hale geldi.

Yerli video konferans ürünü

HAVELSAN tarafından geliştirilen yerli video konferans çözümü "Diyalog" tüm testleri başarıyla geçerek kullanıma hazır hale geldi. Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, uygulamayı talep eden kamu kurumlarında bu hafta kurulum işleminin gerçekleşeceğini açıkladı.


Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele çerçevesinde birçok kurum ve kuruluş uzaktan çalışma modelini benimseyerek işleri bilgisayar ortamından yürütüyor. Çeşitli programlar sayesinde ofis ve çalışma alanlarına gitmeden işlerini evden halleden personeller, yapması gereken toplantıları da yabancı bir video konferans programı üzerinden gerçekleştiriyor. HAVELSAN, yabancı video konferans programlarına bir alternatif geliştirerek yerli video konferans çözümü "Diyalog"u üretti. Diyalog, tüm testleri başarıyla geçerek kullanıma hazır hale geldi.


HAVELSAN Diyalog hakkında açıklamalarda bulunan Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, korona virüs ile mücadele sürecinde uzaktan çalışmaya geçtiklerini ifade ederek, "Pek çok kurumun olduğu gibi çalışanlarımızın şu anda yaklaşık yüzde 60'I uzaktan çalışıyor. Tabi uzaktan çalışma moduna geçtikten sonra uzaktan toplantı yapma ve görüşme ihtiyaçları ortaya çıktı. Bununla ilgili bazı ürünlerimiz vardı" ifadelerini kullandı.


Yabancı firmaların ürünlerini kullanırken, ürünlerin güvenlik zafiyeti oluşturduklarını tespit eden Atalay, "yerli bir çözüm yapılabilir mi" diye arayışa girdiklerini aktardı.


Çalışma sistemlerinde 400'e yakın firmanın yer aldığını söyleyen Atalay, "Firmaları tarayıp bu alanda çalışan firma aradık. Bu konuyla uğraşan 4-5 firma bulduk, bunların ürünlerini aldık, test ettik ve kullandık. Bunların içinde en iyi olduğunu düşündüğümüz biriyle yola çıkmaya karar verdik" şeklinde konuştu.


Ürünün kodlamasını yapan firmanın ekosistemlerinde açık kaynak bir platform üzerinde yaklaşık 2 - 2.5 senedir çalışan bir firma olduğunu gördüklerini belirten Atalay, 2 ay önce firmayla çalışmaya karar verdiklerini ve o günden bugüne ürünü kullanarak test ettiklerini söyledi.


Test sürecinde ürüne, bütün zafiyet zorlama, performans testlerini yaptıklarını ve bu süre içinde görülen aksaklıkların, sorunların giderilmiş olduklarını kaydetti.


Son derece güvenli bir şekilde kullanılabilecek, performansı mevcut ihtiyacı karşılayabilecek bir ürün ortaya çıktığını ifade eden Ataylar, "Kendi ihtiyacımız için ortaya çıkan bu ürüne, aslında pek çok kurumun ihtiyacı olduğunu fark ettik. Bu duyulunca çok talep gelmeye başladı. Askeri ve sivil çok farklı kurumlardan, biz de bunun üzerine ticarileşmesine karar verdik. Ürünleştirme sürecine soktuk" diye konuştu.


İç süreçleri bu hafta itibarıyla tamamladıklarını, ürünün artık son versiyonu ile kullanılabilir durumda olduğunu aktaran Atalay, "Biz ürünün bu haline BETA versiyonu diyoruz. Bu versiyon da bazı ilave fonksiyonlar eklendikten sonra 5 yıllık bir yol haritası hazırladık. Her 6 ayda bir üzerine ilave özellikler gelecek şekilde ilerleyecek" ifadelerini aktardı.


Ürünü pek çok kurumun talep ettiğini ve önümüzdeki hafta itibariyle kurulumlara başlayacaklarını bildiren Atalay, "Vatandaşın da ürüne yönelik büyük bir talebi var. Ürün ona uygun ama iş modelimiz ve altyapımız uygun değil. Onun için Türkiye pazarındaki Telekom işletmelerinden biriyle anlaşarak bunu yapmamız lazım. Çünkü, bulut veya merkezi bir sunucundan verilmesi gereken bir hizmet. Kurumsal alıp kendi kurumuna kuracak, örneğin üniversiteler, belediyeler gibi kurumlar için problem yok. Ama vatandaş kullanacağında hizmetin sunucudan sunulması gerekiyor. Bu nedenle Türkiye'deki veri merkezlerine sahip işletmecelerin devreye girmesi gerekli, bunlarla görüşmemiz sürüyor. Sonuç olarak, HAVELSAN Diyalog kurumsal kullanıma hazırdır diyebiliriz.


Korona virüs salgınıyla mücadele sürecinin yeni bir dünya düzenine geçildiğinin göstergesi olduğunun altını çizen Atalay, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İş dünyasının ve iş yapma tarzının değişeceği açık. Biz bundan 6 ay önce birisi 'Havelsan çalışanlarının yüzde 60'ı evden çalışacak' dese biz buna sıcak bakmazdık. Ama şu an biz bunu yaşıyoruz" dedi.


Video konferans çözümünün kompetantlardan bir tanesi olduğunu ancak yeni bir "Uzaktan Çalışma Platformu" oluşturduklarını anlatan Atalay, "Yakın zamanda duyuracağız. Bu uzaktan çalışma platformunun içinde bir haberleşme kompetantı olacak. HAVELSAN Diyalog budur. Video konferans özelliği de içeren bir haberleşme modülü, bunun üzerinde güvenli doküman paylaşım modülü olacak ki bu böyle bir ürünümüz var. Bunun üzerinde bir görev atama modülü olacak. Uzaktan çalışanlara ne iş yapmaları gerektiğini söyleyecek bir modül. Bunun üzerine bir performans ölçme modülü olacak. Uzaktan çalışanların performansını izleyip, raporlayacak. Bir doküman yönetim sistemi olacak. Bizim 'evreka' diye bir ürünümüz var bu sistemin bir parçası olacak. Bir de mobil haberleşme için 'iletee' diye güvenli haberleşme modülümüz var. Yakında bittiğini duyuracağız, 6 senedir üzerinde çalışıyoruz. Böyle baktığınızda 7-8 modülden oluşan bir uzaktan çalışma platformu hazırlıyoruz. HAVELSAN Diyalog bu modüllerden sadece bir tanesi" ifadelerini aktardı.


Hedeflerinin uçtan uca tüm fonksiyonları en yüksek kalitede, en yüksek performansta, en yüksek güvenlik seviyesinde ve bütün fonksiyonları sunabilen uzaktan çalışma platformu oluşturmak olduğunu bildiren Atalay, "Platformun bazı parçaları kullanıma hazır, bazıları için çalışmalar sürüyor. En kısa sürede kullanıma sunacağız. Ne görüntü ne ses kalitesi açısında bir sıkıntımız yok. Piyasadaki, çok uluslu şirketlerin yaptığı pahalı ürünlerden hiçbir eksiğimiz yok" aktarımında bulundu.


Vatandaşlara izolasyon ve Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlarının ilan ettiği hijyen kurallarına uyma çağrısında bulunan Atalay, bunların ötesinde bilişim teknolojilerini kullanırken çok dikkatli olunması gerektiğini aktardı.


Son zamanlarda bu konudaki siber saldırılarda önemli ölçüde artış olduğunu kaydeden Atalay, "Özellikle sağlık sistemlerine yönelik gelişmiş ve kalıcı ept saldırılarının yoğunlaşması bekleniyor. Hem bireyler hem de kurumlar olarak korona virüse karşı gösterdiğimiz hassasiyeti bilişim sistemlerine karşı göstermeliyiz. O dünyada da virüsler ve benzer tehditler var. Sanal dünyada herkese tedbirli ve dikkatli olmaya davet ediyorum" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Havelsan, Yakın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 12:04 Kaynak: İHA


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