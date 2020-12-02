Yerli video konferans uygulamasıyla bilgi güvenliği ve kriptoloji buluşması - Son Dakika

Yerli video konferans uygulamasıyla bilgi güvenliği ve kriptoloji buluşması

02.12.2020 13:17
Yerli video konferans uygulamasıyla bilgi güvenliği ve kriptoloji buluşması, System.String[]

"Siber Güvenlik, Güvenli Veri Paylaşımı ve Transferi" temalı 13'üncü Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISC Turkey 2020) yarın başlayacak.

"Siber Güvenlik, Güvenli Veri Paylaşımı ve Transferi" temalı 13'üncü Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISC Turkey 2020) yarın başlayacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilecek konferans 2 gün sürecek.

Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, düzenlendiği ilk yıldan beri Türkiye'nin bu alanlardaki bilimsel ve sektörel çalışmaların paylaşıldığı, üniversite-kamu-endüstri iş birliğinin geliştirildiği, kamunun bilgilendirildiği, tüm bilim insanları, araştırmacılar ve sektörel uygulayıcılar arasında bilgi alışverişini sağlayan en önemli etkinliklerden biri haline geldi.

Ülkeler ve kurumlar için çok önemli hale gelen siber güvenlik konusunda bireyler ve kurumların farkındalığının artmasına yardımcı olmak, Türkiye'de bu alanda bilgi ve tecrübe birikiminin artırılmasına katkılar sağlamak, kurumlar ve sektör arasındaki iş birliğini artırmak konferansın temel hedefleri arasında yer alıyor.

Konferansta "çağın petrolü" olarak değerlendirilen verinin güvenli paylaşımı konusu detaylı olarak ele alınacak.

"Siber Güvenlik, Güvenli Veri Paylaşımı ve Transferi" konusunun ana tema olduğu konferans süresince paneller, sunumlar ve davetli konuşmacıların konuşmalarının yanında, seçkin araştırmacıların sunacağı bildiriler, konferansın daha verimli ve faydalı olmasına katkı sağlayacak.

Akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından konferans düzenleme kuruluna iletilecek bildiriler, alanında uzman en az 3 hakemin görüşlerine başvurularak değerlendirilecek. Hakem heyetleri tarafından uygun bulunan bildiriler "Konferans Bildiriler" kitabında basılacak, sözlü veya poster sunumu şeklinde katılımcılara sunulacak.

Yerli uygulama kullanılacak

Kovid-19 salgını sebebiyle fiziksel olarak gerçekleştirilemeyen etkinlikte 2 gün boyunca tüm çevrimiçi görüşmelerde yerli imkanlarla geliştirilen BizBize video konferans ve webinar uygulaması kullanılacak.

Açılışı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ile Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Atalay tarafından yapılması planlanan ISC Turkey 2020 etkinliği, aynı zamanda BizBize üzerinden gerçekleşecek Youtube canlı yayınıyla on binlerce izleyiciyle buluşacak.

Kriptoloji, Konferans, Türkiye, Turkey, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yerli video konferans uygulamasıyla bilgi güvenliği ve kriptoloji buluşması - Son Dakika Ekonomi


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