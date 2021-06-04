Üye Girişi
"Yerli, yabancı ayrımına gitmeden, Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz" - Son Dakika

"Yerli, yabancı ayrımına gitmeden, Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz"

04.06.2021 18:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli, yabancı ayrımına gitmeden, ötekileştirmeden Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli, yabancı ayrımına gitmeden, ötekileştirmeden Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta MFA Kocayusuf Maske Fabrikası'nın açılış törenine katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada,

emeğin başkenti Zonguldak'ta açılışlarla, müjdelerle dolu müstesna bir gün geçirdiklerinin altını çizerek, "Cuma namazından sonra camimizi hizmete açtık. Şehrin sembollerinden biri olduğuna inandığım Uzun Mehmet Camii şehre çok yakıştı. Aynı anda 7 bin 500 kişinin ibadet edebileceği muhteşem eserin şehrimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi de şehrimizin gelişen sanayisini temsil eden bir eseri Zonguldak'a kazandırmanın onurunu yaşıyoruz. Üretim tesisinde çalışan ve çalışacak olan kardeşlerimize başarılar diliyorum. Fabrikamızın istihdamla beraber şehrimizin ihracatının gelişmesinde de katkıları olacağına inanıyorum. Bu başarı grafiğinde araştırma geliştirme faaliyetlerinin, yenilikçi yaklaşımlarının çok payı var" dedi.

Erdoğan, "Zonguldak'ın en fazla ihracat yapan şirketi oldu. Sadece teknolojik altyapısı değil mimarisiyle de örnek bir eser. Çatısındaki güneş panelleriyle çevre dostu bir üretim yapması da takdire şayandır. Türk sanayicisi, ekonomimizin tökezlemesini umanlara inat çalışmaya, üretmeye devam ediyor. Önce yatırım diyorum, istihdam diyorum, üretim diyorum, son olarak da ihracat diyorum. MFA 4'ünü de yapıyor. Türkiye'nin üretim kapasitesi günden güne güçleniyor. Biz de her sektör için yatırımcımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Üreten, ihraç eden, özellikle insanımıza iş ve AŞ imkanı sunan, ekonomimize güç katan her müteşebbisin başımızın üstünde yeri vardır. 70 milyon liralık yatırımla yeni filtre fabrikasının da en kısa sürede faaliyete geçmesini temenni ediyorum. Korona virüs salgını sürecinde çalışmalarından doları Zonguldak ve ülkem adına teşekkür ediyorum. Bakanlıklarımızı da destek olduğu için teşekkür ediyorum. Türk sanayicisi, ekonomimizin tökezlemesini umanlara inat çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam ediyor. 84 milyonun derdine derman olmayı kendimize görev biliyoruz. Salgın sürecinde, şimdiye kadar 661 milyar liralık deste ve yardımda bulunduk. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi maske savaşına tutuştuğu, solunum cihazı kıtlığının çekildiği, yaşlı bakım evlerinin adeta morga dönüştüğü bir dönemde biz birinci sınıf sağlık hizmetini ücretsiz sunduk" dedi.

Erdoğan, sanayi sektöründe 2021'in ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre 338 bin kayıtlı istihdam artışı olmasının, büyümenin, sağlıklı ve istihdam dostu olduğunun işareti olduğunu belirterek, "Salgının en yoğun yaşandığı dünyada çarkların adeta durma noktasına geldiği dönemlerde bile Türk ekonomisi kontak kapatmadı. 2020'de Türkiye 1.8'lik oranla Çin'in ardından G20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden ülke oldu. Salgının başında 14 maske üreticisi varken bu sayı 424'e yükseldi. Üretici sayısındaki bu artış 100 kat artış gösterdi. Dünyadan büyük talep gören malzemeler için koruyucu test merkezini hizmete açtık. Türk ekonomisi salgın döneminde kontak kapatmadı. İhracat ve büyüme rakamlarında bunun karşılığını aldık. G-20'de sanayi üretimi en çok artan ülkeker arasında yer aldık. Yüzde 7 gibi büyüme oranına ulaştık. Ülkemizin üretim üsleri olan OSB'lerde de pozitif gelişmeler yaşanıyor. 2021'in ilk 5 ayında elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine oranla artış gösterdi" dedi.

Kuraklığın oluştuğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sonuçlarına göre çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını ertelediklerini kaydeden Erdoğan, "Kuraklık Sigortası'nda TARSİM devlet desteğini önümüzdeki yıla özel yüzde 70'e, hasar ödeme oranını yüzde 80'e çıkarıyoruz. Kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerimize verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapacağız" dedi.

Sanatçılara da müjde veren Erdoğan, "31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek vereceğiz. Sancılı dönem yaşayan tiyatro sektörüne de 25 milyon lira tutarında turne desteği sağlayacağız" dedi.

-İHA-

Yerli, yabancı ayrımına gitmeden, Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz
Yerli, yabancı ayrımına gitmeden, Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz
Yerli, yabancı ayrımına gitmeden, Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İhracat, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Yerli, yabancı ayrımına gitmeden, Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 6 bin 169 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 6 bin 169 yeni vaka tespit edildi Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklığı 4 derece birden düşecek Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklığı 4 derece birden düşecek Topu ensesine alan Ozan Tufan'ın tişörtünü çıkarmaya çalışması sosyal medyaya damga vurdu Topu ensesine alan Ozan Tufan'ın tişörtünü çıkarmaya çalışması sosyal medyaya damga vurdu Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı Eski yarbay Mehmet Alkan'a Devlet Bahçeli'ye hakaretten ceza Eski yarbay Mehmet Alkan'a Devlet Bahçeli'ye hakaretten ceza Darp edilip ayakkabılarını çaldırdı! Neymar'ın zor anları saniye saniye kameralarda Darp edilip ayakkabılarını çaldırdı! Neymar'ın zor anları saniye saniye kameralarda Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu

Son Dakika Haberleri
17:32 Polisleri tehdit eden adam 1 yıl 12 ay hapis cezası aldı
17:29 TEM'de ticari araç ve kamyon çarpıştı! Feci kazada 1 ölü, 2 yaralı var
17:27 Taraftar oylarıyla belirlendi! Burak Yılmaz sezonun iyi futbolcusu seçildi
17:22 Darp edilip ayakkabılarını çaldırdı! Neymar'ın zor anları saniye saniye kameralarda
16:58 Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddeden Ezgi Mola'nın hapis istemi sürüyor
16:28 TFF'nin belirlediği oyuncu teşvik primleri açıklandı!
16:24 Gece gündüz kaçabiliyorum! 12 kez cezaevinden kaçan adam TV kanalına konuştu
16:19 Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu!
16:14 Fenerbahçeliler, 'Haklıydık Kazandık' etiketi ile sosyal medyayı salladı
16:09 İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu
Seda Sayan tatilde nasıl bronzlaştığını anlattı, herkes parmağındaki tektaşın büyüklüğüne takıldı Seda Sayan tatilde nasıl bronzlaştığını anlattı, herkes parmağındaki tektaşın büyüklüğüne takıldı         
19:36
Deniz Naki, Almanya'da hakim karşısına çıktı! PKK'ya finansman sağladığından da şüpheleniliyor Deniz Naki, Almanya'da hakim karşısına çıktı! PKK'ya finansman sağladığından da şüpheleniliyor         
19:14
THY, günlük 863 uçuşla son 15 ayın rekorunu kırdı THY, günlük 863 uçuşla son 15 ayın rekorunu kırdı         
19:02
Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağı yakan Sapık Alihan'ın cezası belli oldu Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağı yakan Sapık Alihan'ın cezası belli oldu         
18:44
Yatırımcılar 15-16 Haziran tarihine odaklandı! Altın fiyatlarının kaderi Fed'in vereceği mesajlara bağlı Yatırımcılar 15-16 Haziran tarihine odaklandı! Altın fiyatlarının kaderi Fed'in vereceği mesajlara bağlı         
18:21
Üreticilere yönelik 150 milyonu aşkın destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Üreticilere yönelik 150 milyonu aşkın destek ödemesi bugün hesaplarda olacak         
17:34
Musa Orhan'ın Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddeden Ezgi Mola'nın hapis istemi sürüyor         
16:58
Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu! Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu!         
16:19
Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak         
15:28
8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?         
15:10
Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi! Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi!         
14:47
Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir?         
14:32
Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak         
13:43
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu         
11:21
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra         
10:48
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 19:47:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Yerli, yabancı ayrımına gitmeden, Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement