Son Dakika Haberleri: Yerli yatırımcıdan yoğun talep geldi, kampanya uzatıldı
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Yerli yatırımcıdan yoğun talep geldi, kampanya uzatıldı

1 saat önce

Gayrimenkul sektöründe farklı yatırım imkanı sunan Erkanlı Holding'in yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa, yaşanan yoğun talebin ardından Türk yatırımcılara özel olarak başlattığı kampanyayı uzatma kararı aldı.

Yerli yatırımcıdan yoğun talep geldi, kampanya uzatıldı, System.String[]
Gayrimenkul sektöründe farklı yatırım imkanı sunan Erkanlı Holding'in yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa, yaşanan yoğun talebin ardından Türk yatırımcılara özel olarak başlattığı kampanyayı uzatma kararı aldı.

İnşaat sektöründe yeni bir yatırım modelini hayata geçiren Erkanlı Holding'in yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa'nın Türk yatırımcılar için önemli avantajlar barındıran kampanyası, gelen yoğun talebin ardından uzatıldı. Yapılan bilgilendirmede; Univa'nın Kocaeli ve Düzce'deki projelerinden öğrenci evi sahip olmak isteyenlere yönelik ödeme kolaylıkları sunacak.

"Bu talep, doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi"

Kampanyanın Türk yatırımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandığını anlatan Erkanlı Holding Genel Müdürü Evrim Karayel, "Univa'ya yönelik her geçen gün artan bu talep, bize doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi ve söz konusu kampanyayı devam ettirme kararı aldık. Böylece Türk vatandaşlarına özel olarak hazırladığımız kampanya çerçevesinde Kocaeli ve Düzce'deki projelerimizden öğrenci evi sahibi olabilecekler" diye konuştu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:19 Kaynak: İHA
Ekonomi
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