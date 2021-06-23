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Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları bir yılda yüzde 70 arttı - Son Dakika

Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları bir yılda yüzde 70 arttı

23.06.2021 14:10
Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları bir yılda yüzde 70 arttı, System.String[]

Türkiye'de yerleşik kurumsal, tüzel ve bireysel yatırımcıların finansal varlıkları, mayıs sonu itibarıyla bir yıllık dönemde yüzde 27 artışla 4 trilyon 466 milyar liradan, 5 trilyon 677 milyar liraya çıktı.

Türkiye'de yerleşik kurumsal, tüzel ve bireysel yatırımcıların finansal varlıkları, mayıs sonu itibarıyla bir yıllık dönemde yüzde 27 artışla 4 trilyon 466 milyar liradan, 5 trilyon 677 milyar liraya çıktı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), mayıs ayı özet finansal piyasa verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamaya göre, 2020 yıl sonunda 5 trilyon 281 milyar lira olan yurt içi yerleşiklerin (yerli yatırımcılar) finansal varlıkları, 2021'in ilk beş ayında 396,1 milyar lira artarak 5 trilyon 677 milyar liraya yükseldi. Geçen yıl sonunda 615,7 milyar lira olan yurt dışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcı) finansal varlıkları ise beş ayda 48,7 milyar lira düşerek 567 milyar liraya geriledi.

Mayıs sonu itibarıyla bir yıllık bazda bakıldığında, yerli yatırımcıların finansal varlıkları yüzde 27, yabancı yatırımcıların finansal varlıkları ise yüzde 17,2 arttı. Nisan ayında yaşanan gerilemeye rağmen, yerli yatırımcıların finansal varlıklarında yıllık bazda en yüksek artış, hisse senedi varlıklarında yaşandı.

Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları mayıs ayında yeniden yükseldi

Geçen yılın mayıs ayı sonunda 239,7 milyar lira olan yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları, bir yılda yüzde 69,1 artarak 405,3 milyar liraya çıktı. Bu tutarın 173,7 milyar lirası kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere, 231,6 milyar lirası ise bireysel yatırımcılara ait olduğu görüldü.

Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıklarında, yılın ilk beş ayında yüzde 6,4 (24,5 milyar TL) artış yaşandı.

Hisse senedi aktif yatırımcı sayısında tarihi rekor

Geçen yıl sonunda yaklaşık 2 milyon olan Borsa İstanbul hisse senedi piyasasında bakiyeli yatırımcı sayısı, halka arzların eşit dağıtımlı olmasının da etkisiyle nisan sonunda 2 milyon 674 bin ile tarihi rekor seviyelerine ulaştı.

Bakiyeli yatırımcı sayısı mayıs ayında ise 2 milyon 517 bin seviyesine geriledi. Geçen yıl sonunda 1,4 milyon olan hisse senedi piyasasında ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı (aktif yatırımcı) sayısı ise nisan sonunda 1 milyon 959 binin üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı.

Hisse senedi aktif yatırımcı sayısına yıllık bazda bakıldığında yaşanan artış çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Geçen yıl mayıs sonunda 786,4 bin olan hisse senedindeki aktif yatırımcı sayısı, son bir yılda 1 milyon 173 bin arttı. Pay senedinde aktif yatırımcı sayısı artarken, piyasalarda yaşanan dalgalanmaya bağlı olarak VİOP ve kaldıraçlı işlemlerdeki aktif yatırımcı sayıları ise geriledi.

Şubat sonu itibarıyla 40 bin 498 olan VİOP'taki aktif yatırımcı sayısı nisan sonunda 36 bin 367'ye geriledi. Aynı şekilde şubat ayında 10 bine yaklaşan ve mart ayında 10 binin üzerine çıkan kaldıraçlı işlemlerdeki aktif yatırımcı sayısı nisan ayında 9 binin altına indi.

Yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıkları beş ayda yüzde 21 geriledi

Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları artarken, yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıkları geriliyor. Mayıs 2020'de 254,8 milyar lira olan yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıkları, yüzde 12 artarak mayıs sonunda 285,6 milyar lira oldu.

Geçen yıl sonu itibarıyla 361,7 milyar lira olan yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıkları, yılın ilk beş ayında ise yüzde 21 geriledi.

Yerli yatırımcıların varlıkları bir yılda yüzde 27 arttı

Türkiye'de yerleşik kurumsal, tüzel ve bireysel yatırımcıların finansal varlıkları, mayıs sonu itibarıyla bir yıllık dönemde yüzde 27 artışla 4 trilyon 466 milyar liradan, 5 trilyon 677 milyar liraya çıktı.

Son bir yılda yerli yatırımcıların finansal varlıklarında en yüksek büyüme hisse senedinin ardından yüzde 61 ile varlığa dayalı menkul kıymet ve varlık teminatlı menkul kıymet varlıklarında yaşandı. Geçen yıl mayıs sonunda 23,1 milyar lira olan yerli yatırımcıların varlığa dayalı menkul kıymet ve varlık teminatlı menkul kıymet varlıkları, mayıs sonunda 37,2 milyar liraya çıktı.

Mayıs 2020-Mayıs 2021 döneminde yerli yatırımcıların döviz tevdiat hesaplarındaki (DTH) varlıkları yüzde 41 artarak 1 trilyon 922 milyar liraya, TL mevduatları da yüzde 17 artarak 1 trilyon 645 milyar liraya çıktı. Aynı dönemde yerli yatırımcıların eurobond (kamu) varlıkları yüzde 43, eurobond (özel) varlıkları yüzde 34 arttı. Yerli yatırımcıların kamu, özel toplam eurobond varlıkları 370,5 milyar lira oldu.

Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları 567,1 milyar lira

Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları bir yılda yüzde 17,2 artış gösterdi. Geçen yılın mayıs sonunda 483,7 milyar lira olan yabancı yatırımcıların finansal varlıkları, bir yılda 567,1 milyar liraya ulaştı.

Son bir yıllık döneminde yabancı yatırımcıların finansal varlıklarında artış olsa da yılın ilk beş ayında bir düşüş söz konusu. Geçen yıl sonunda 615,7 milyar lira olan yabancı yatırımcıların Türkiye'deki finansal varlıkları, ilk beş ayında 48,6 (yüzde 7,9) milyar lira geriledi.

Halka açık şirketlerin piyasa değeri dört ayda yüzde 9,4 geriledi

Yerli bireysel yatırımcıların düşük faiz ve dijital olanakların artmasıyla 2019 yılının ikinci yarısından itibaren hisse senedi piyasasına artan ilgisi salgın süreciyle hızlanarak devam etti. Yerli yatırımcıların söz konusu ilgisinin de etkisiyle 2019 ve 2020 yıllarında halka açık şirketlerin piyasa değerinde yaşanan artış, bu yılın şubat ayından itibaren yerini düşüşe bıraktı.

Ocak sonu itibarıyla 1 trilyon 826 milyar TL olan halka açık şirketlerin piyasa değeri, son dört ayda yüzde 9,4 değer kaybederek mayıs sonunda 1 trilyon 669 milyar liraya geriledi.

Mayıs 2020, Aralık 2020 ve Mayıs 2021 dönemleri itibarıyla yurt içi yerleşiklerin ve yurt dışı yerleşiklerin finansal varlıkları şöyle:

Finansal Varlıklar (Milyon TL)

Mayıs 2020

Aralık 2020

Mayıs 2021

Yurt içi Yerleşikler

4.466.331

5.280.975

5.677.106

TL Mevduat*

1.404.468

1.498.053

1.645.508

Döviz Tevdiat Hesabı*

1.359.318

1.788.982

1.922.897

Devlet İç Borçlanma Senedi

1.059.360

1.156.751

1.197.993

Eurobond (Kamu)

200.740

252.524

287.018

Eurobond (Özel)

62.197

75.710

83.486

Pay Senedi

239.680

380.788

405.322

Özel Sektör Borçlanma Aracı

117.323

96.527

97.508

VDMK+VTMK

23.140

31.269

37.252

Varant+Sertifika

106

372

123

Yurt dışı Yerleşikler

483.678

615.742

567.075

TL Mevduat*

33.064

38.793

45.440

Döviz Tevdiat Hesabı*

139.211

146.502

164.124

Kıymetli Madenler Depo Hesapları*

2.596

3.987

4.920

Devlet İç Borçlanma Senedi

51.358

63.016

64.692

Pay Senedi

254.814

361.667

285.582

Özel Sektör Borçlanma Aracı

1.588

1.079

1.241

VDMK+VTMK

1.048

699

1.077

Toplam

4.950.009

5.896.718

6.244.181

*Katılma hesapları dahildir.

Türk Lirası, Yatırımcı, Türkiye, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları bir yılda yüzde 70 arttı - Son Dakika Ekonomi


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