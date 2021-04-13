Yerli yazılım şirketi "Helal Dijital Uygulamalar" listesinde ilk 10'a girdii

Maviay Yazılım, "Ezan Vakti Pro" uygulamasının yenilendiğini ve yeni özelliklerin eklendiğini açıkladı. Şirketin Genel Müdürü Suat Dönmez, "Helal Dijital Uygulamalar listesinde ilk 10'a girdik. 2020 yılında İngiltere ve körfez ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada, helal girişimler ve start-up'lar özellikle dijital alanda yeni yatırımlar almıştır" dedi.

Dünya çapında 190'dan fazla ülkede, 35 milyonu aşkın kullanıcısı olan Helal Yaşam Teknolojileri'ne odaklanan Maviay Yazılım, "Ezan Vakti Pro" uygulamasının yenilendiğini duyurdu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da uygulamaya kullanıcıların isteklerini değerlendirerek yeni özellikler eklediği de belirtildi.

"EZAN VAKTİ PRO" UYGULAMASI BULUT'A TAŞINDI

Uygulamaya, başta 'Dark mode' (Karanlık modu) özelliği olmak üzere birçok yenilik eklendiğini belirten şirketin Genel Müdürü Suat Dönmez, "En doğru namaz vakti uygulaması ile dünyanın her yerinden 35 milyon Müslüman tarafından kullanılmakta olan 'Ezan Vakti Pro' uygulamamızı Bulut'a taşıdık. Artık telefonunuzu değiştirseniz dahi bulut yedekleme özelliği sayesinde kullanım özelliklerini kaybetmeden yeni cihazınıza taşıyabileceksiniz. Farklı kullanıcı arayüzü seçenekleri ve birçok farklı tema ile kişiselleştirilebilir ekran görünüm özellikleri eklenen uygulamada ek olarak dua istekleri ve online hatimler gibi paylaşım servislerinden, bildirim özelliği ile daha hızlı haberdar olacaksınız" dedi.

Yeni özelliklerine ara vermeden devam edeceklerini belirten Dönmez, "Yakında uygulamamızda ünlü bir Türk hafız sesini de duyacaksınız, bu sayede uygulamamıza uzun zamandır talep edilen bir özellik daha eklenmiş olacak" diye konuştu.

"HELAL DİJİTAL UYGULAMALARLA DİJİTAL İHRACATI ARTIRACAĞIZ"

Başarılarını yurt dışına da taşımak istediklerini belirten Dönmez, uygulama ile Deloitte EMEA'nın "Helal Dijital Uygulamalar" listesinde ilk 10'a girdiklerini, teknoloji ve kullanıcı memnuniyeti açısından rakiplerinden önde olduklarını belirterek, "Helal ekonominin öne çıkan girişimlerinden olan Modanisa, tüm dünyaya e-ihracat yaparak büyümeye devam ediyor. 2020 yılında İngiltere ve körfez ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada, helal girişimler ve start-up'lar özellikle dijital alanda yeni yatırımlar almıştır. Uygulamamız ile Apple, Google Store ve ardından Huawei Gallery'de yer alarak 194 ülkeye ulaştık. Özellikle "Helal Dijital Uygulamalar" arasında ilk sıralara çıkarak, daha fazla dijital ihracatı hedeflemekteyiz" dedi.