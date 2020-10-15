Yerli yazılıma sahip 'Hey! Scooter'lar Bursa yollarında - Son Dakika

Yerli yazılıma sahip 'Hey! Scooter'lar Bursa yollarında

15.10.2020 10:41

Yerli yazılıma sahip 'Hey! Scooter'lar Bursa yollarında Bursa Uludağ Üniversitesi ULUTEK Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Serim Yazılım Teknolojileri, yazılımı tamamen yerli olan mikro taşıma aracı "Hey! Scooter" ile trafiğe engel olmadan kolay ulaşım sağlıyor.

Yerli yazılıma sahip 'Hey! Scooter'lar Bursa yollarında

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi ULUTEK Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Serim Yazılım Teknolojileri, yazılımı tamamen yerli olan mikro taşıma aracı "Hey! Scooter" ile trafiğe engel olmadan kolay ulaşım sağlıyor.

Serim Yazılım Teknolojileri Genel Müdürü Rasim Serim, yerli yazılım ve kendi mühendisleriyle geliştirdikleri " Hey Scooter" ı tanıttı. Firma Genel Müdürü Rasim Serim, yaklaşık 10 yıldır toplu taşıma biletleme çözümleri, akıllı şehir uygulamaları, web ve mobil tabanlı özel yazılım geliştirme, e-ticaret ve CRM Danışmanlığı alanlarında faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Son yıllarda popüler olan, şehir içi trafiğini rahatlatan, eğlenceli ve çevreci mikro ulaşım araçlarının yazılımını gerçekleştiren ilk yerli firma olduklarını ve yola "Hey Scooter" ile çıktıklarını anlatan Rasim Serim, "Şu anda Nilüfer İlçesi'nde faaliyet gösteriyoruz. Aynı zamanda KOSGEB proje desteği kapsamında şarj istasyonu geliştirmiş bulunuyoruz. Ürünlerimiz yaklaşık bir aydır yollarda. Bursa'nın hizmetine bu araçları sunmuş bulunmaktayız " dedi.

Sistemi kullanmanın oldukça basit olduğunu ve park sorunu yaşatmadığını anlatan Serim, "Kullanıcılar, android ve ios işletim sistemine sahip mobil cihazlarından 'Hey Scooter' uygulamasını indirip, kredi kartıyla ödemesini yaptıktan sonra kullanıma başlayabiliyorlar. Dakika üzerinden ücretlendirme yapılıyor. Kısa mesafe yolculuklarını kolaylaştırıyor. Mikro ulaşım araçlarını tamamen yerli mühendislerle ve yerli yazılım ile yapmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

"İyi bir performans ve güvenlik sağlıyor"

"Hey Scooter"ın ULUTEK Teknopark ve Serim Yazılım Teknoloji'lerinin kendi yazılım teknolojisiyle geliştirildiğini belirten Serim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ürünümüz bu anlamda yerli teknoloji diyebiliriz. Scooterımız, 12 inç lastiklere sahip, bu sayede yol koşullarında iyi bir sürüş performansı ve güvenlik sağlıyor. Son derece güvenli ön ve arka freni var. Dolayısıyla yolculuk esnasında fren önemli bir yere sahip. Bunların yanı sıra, yolculuk sırasında cep telefonlarını kablosuz teknoloji ile şarj edebiliyor. Yolda giderken telefonunuzu hem şarj ediyor hem de navigasyondan yararlanmanızı sağlıyor. Bu durum, ürünümüzün engebeli yollar ve rampalarda rahatça ilerleyebilmesine olanak veriyor.

Yerli yazılıma sahip 'Hey! Scooter'lar Bursa yollarında
Yerli yazılıma sahip 'Hey! Scooter'lar Bursa yollarında
Yerli yazılıma sahip 'Hey! Scooter'lar Bursa yollarında
Yerli yazılıma sahip 'Hey! Scooter'lar Bursa yollarında

Uludağ Üniversitesi, Toplu Taşıma, Ticaret, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yerli yazılıma sahip 'Hey! Scooter'lar Bursa yollarında - Son Dakika

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