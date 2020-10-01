Yerli yazılımla uzaktan eğitime destek - Son Dakika

Yerli yazılımla uzaktan eğitime destek

Video konferans ve online ders platformları arasında en yaygın kullanılan araç olan Zoom'un Türkiye temsilcisi ETGİ Grup tarafından geliştirilen Vedubox, eğitim kategorisinde en çok kullanılan uygulamalar arasında yer alıyor.

Yerli yazılımla uzaktan eğitime destek, System.String[]

Video konferans ve online ders platformları arasında en yaygın kullanılan araç olan Zoom'un Türkiye temsilcisi ETGİ Grup tarafından geliştirilen Vedubox, eğitim kategorisinde en çok kullanılan uygulamalar arasında yer alıyor.

Vedubox'tan yapılan açıklamaya göre, yerli yazılımcılar tarafından hayata geçirilen Vedubox, Zoom'la entegre şekilde eş zamanlı olarak binlerce kullanıcının uzaktan eğitim, online çalışma ve iletişim ihtiyaçlarını karşılıyor. Katılımcılar için kurulum gerektirmeyen hazır altyapısı ve kolay kullanımı ile sadece bir dakika içerisinde müşterisine özel bir sistem sunan Vedubox, oldukça pratik ve ekonomik bir platform.

Zoom'la güvenli entegrasyon, tek tıkla canlı derse katılım, sınav oluşturma gibi kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik pek çok özelliğe sahip bir uygulama olması sayesinde online toplantılar ve online dersler oluşturabilme imkanı sunuyor. Vedubox'un içerik yönetimi özelliği ile içerikler kişiselleştirebiliyor ve katılımcılar ile hızlı bir şekilde paylaşılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vedubox Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Harun Taşcı, hızla gerçekleşen dijital dönüşüm hem kullanıcı hem okul ve iş yeri yöneticileri için zorlu bir süreci de beraberinde getirirken, Vedubox'ın kapsamlı hizmetiyle Zoom'u tamamladığını belirterek, "Zoom sisteminin potansiyelini seneler önce fark eden ETGİ Grup, Türkiye temsilciliğini üstlenerek şu anda hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen bu sistemi Türkiye'ye tanıttı. ETGİ Grup, sadece son dönemde değil öncesinde de Zoom'un Türkiye yetkili temsilcisi olarak bu uygulamayı çok sayıda kamu ve özel eğitim kurumuna tanıtarak ülkemizde Zoom'un yaygınlaşmasına büyük katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Vedubox bünyesinde bulundurduğu Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS) ile kullanıcılarına sunduğu avantajları vurgulayan Taşçı şunları kaydetti:

"Yüzde yüz bulut sistemine sahip alt yapısıyla hizmet veren bir dijital platform olan Vedubox; içerik yönetimi, raporlama, soru bankası, test, sınav oluşturma, webinar, video konferans gibi etkinlikler oluşturma modülleriyle güvenli, yenilikçi ve entegre bir sistem sunuyor. Sınırsız kullanıcıya hizmet verebilecek alt yapıya ve hizmet kalitesine sahip bir platform sağlıyoruz. Sunucuların hizmet verdiği kullanıcı sayısına uygun performansta çalışabilecek şekilde yapılandırılan platform, tüm aktif kullanıcılar için yeterli internet bant genişliği sunabiliyor."

ETGİ Grup katkılarıyla Türkiye pazarına giriş yapan Zoom sayesinde ülke genelinde şirketler toplantılarını, eğitim kurumları ise derslerini bu platform üzerinden gerçekleştiriyor. Pek çok şirket ve özel eğitim kurumu tarafından tercih edilmesinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılan canlı dersler de Zoom altyapısıyla gerçekleşiyor.

Türkiye, Video, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 10:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yerli yazılımla uzaktan eğitime destek - Son Dakika Ekonomi

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