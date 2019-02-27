Son Dakika Haberleri: Yerli yemek kartı yemekmatik tab gıda restoranlarında geçerli olacak

Yerli yemek kartı yemekmatik tab gıda restoranlarında geçerli olacak

59 dakika önce

6 marka ve ülke çapındaki 1200'e yakın restoranıyla Türkiye'nin lider hızlı servis restoran zinciri işletmecisi TAB Gıda, Türkiye'nin yerli yemek kartı Yemekmatik ile işbirliği gerçekleştirdi.

Yerli yemek kartı yemekmatik tab gıda restoranlarında geçerli olacak, System.String[]
6 marka ve ülke çapındaki 1200'e yakın restoranıyla Türkiye'nin lider hızlı servis restoran zinciri işletmecisi TAB Gıda, Türkiye'nin yerli yemek kartı Yemekmatik ile işbirliği gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:30 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan HDP'li Sezai Temelli'ye Sert Tepki: Sen Türkiye'yi Terk Et Sığınakta Yakalan Üst Düzey DHKP/C'lilerin, Delikten Çıkarıldığı Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı

Kart Sayısı Bakımından Avrupa'da Birinci Sıradayız Türkiye Emlak Katılım Bankası Geri Dönüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 11:29:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerli yemek kartı yemekmatik tab gıda restoranlarında geçerli olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]