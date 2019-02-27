Yerli yemek kartı yemekmatik tab gıda restoranlarında geçerli olacak
59 dakika önce
6 marka ve ülke çapındaki 1200'e yakın restoranıyla Türkiye'nin lider hızlı servis restoran zinciri işletmecisi TAB Gıda, Türkiye'nin yerli yemek kartı Yemekmatik ile işbirliği gerçekleştirdi.
6 marka ve ülke çapındaki 1200'e yakın restoranıyla Türkiye
'nin lider hızlı servis restoran zinciri işletmecisi TAB Gıda, Türkiye'nin yerli yemek kartı Yemekmatik ile işbirliği gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:30
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