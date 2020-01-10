Yerli yersiz yerli oyuncu - Son Dakika
Son Dakika Spor Yerli yersiz yerli oyuncu - Son Dakika Spor

Yerli yersiz yerli oyuncu

6 saat önce

* Haberde kullanılan tüm veriler Row-Z Sport (@RowzReport) Twitter hesabından alınmıştır.

Yerli yersiz yerli oyuncu, System.String[]

* Haberde kullanılan tüm veriler Row-Z Sport (@RowzReport) Twitter hesabından alınmıştır.






Süper Lig’de geride kalan ilk devrenin en dikkat çeken ekibi, lider Sivasspor oldu. 37 puan toplayarak en yakın takipçisi Başakşehir’e dört puan fark atan Kırmızı-beyazlılar, beklentilerin bir hayli üzerine çıktı.

Sahadaki futbolun yanı sıra, ligimizin en çok konuşulan konularından biri, her zaman olduğu gibi, yabancı sınırıydı. Kimileri yabancı oyuncu sayısına bir sınırlama getirilmesini talep ederken, kimileri ise sınırlamadan ziyade yerli oyuncu üretecek altyapılara destek verilmesi gerektiğini düşünüyor.

Veriler ise, yabancı oyuncu oynatma ile puan kazanma arasında bir korelasyon olmadığını ortaya koyuyor.

İlk devrenin lideri Sivasspor, yerli oyunculara en fazla süre veren takım konumunda. Ekipte yabancı oyuncular 17 maçta 8.803 dakika süre alırken yerliler ise 9.923 dakika sahada kaldı. Yani Sivasspor, %51,4 oranında yerli oyuncu kullandı.

Ligde en fazla yerli oyuncu kullanan ikinci takım Antalyaspor ise ilk devreyi 14 puanla sondan üçüncü sırada tamamladı. Antalyaspor, yerli oyunculara %46,4 oranında sahada yer verdi.

Ligimizin en az yerli oyuncu kullanan takımı Alanyaspor. Turuncu-yeşilliler, yerli oyunculara 3.578 dakika yer verirken yabancı oyuncular bu ekipte 14.873 dakika yer aldı. Yani yerli oyuncu kullanma oranı %19,4.

En az yerli oyuncu oynatan ikinci takım ise Galatasaray. İstanbul ekibi, geride kalan 17 maçta %21,1 oranında yerli oyuncu kullandı.

İlk devre sonunda Alanyaspor 29 puanla altıncı, Galatasaray ise 27 puanla yedinci sırada konumlandı.


Fenerbahçe %44,6 yerli oyuncu kullanma oranıyla ligin yerlilere en çok süre veren üçüncü takımı olurken Beşiktaş ise yerlilere %36,2 oranında sahada yer verdi ve bu klasmanda sekizinci sırada yer aldı.

Başakşehir, Sivasspor, Twitter, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:14 
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