Yerli Zırh Çeliği "Hançer" Geliyor

Coşkunöz Holding, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen"Ar-Ge Paneli" kapsamında 'Hançer' projesi için sözleşme imzaladı.

Coşkunöz Holding, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen"Ar-Ge Paneli" kapsamında 'Hançer' projesi için sözleşme imzaladı. Coşkunöz Holding, 'Sıcak şekillendirme ile multifazlı çelik geliştirme-Hançer' projesi ile kara savunma sistemlerine destek sağlayacak tasarımlarını SSB için geliştirecek.



Türkiye'nin ilk Ar-Ge merkezlerinden biri olan Coşkunöz Ar-Ge Merkezi, bir başarıya daha imza atıyor. Otomotiv sektöründe kullanılan arka aks, salıncak kolu, motor beşiği gibi süspansiyon parçaları, sac şekillendirme kalıpları gibi parçaların geliştirilmesi yanında uzun yıllardır savunma sanayii ve enerji gibi sektörlerde ürün ve teknoloji geliştirme faaliyetleri yürüten Coşkunöz, bu alandaki güçlü tecrübesini zırhlı araçların karasal savunma gücünü arttırmak hedefiyle gerçekleşecek projede kullanacak.



Coşkunöz, SSB "Ar-Ge Paneli" tarafından ortaya çıkan ihtiyaçlar çevresinde uygun bulunan "Hançer: Sıcak şekillendirme prosesine uygun zırh çeliği alaşımının geliştirilmesi" projesinin ürün tasarımı, doğrulama, kabul testleri ve modelleme çalışmalarını yürütecek.



Coşkunöz Holding iş birliğiyle Hançer projesi üzerinde çalışacak olan Coşkunöz Ar-Ge Merkezi, zırhlı araç parçalarında kullanılacak uygun zırh çeliği alaşımının ve bu alaşımdan hedeflenen parçanın üretilebilmesini sağlayan sıcak şekillendirme yönteminin geliştirilmesini sağlayacak.



Özgün, yerli ve milli çözümler için çalıştıklarını belirten Coşkunöz Holding Ar-Ge Direktörü Volkan Akıncı, "Coşkunöz Ar-Ge Merkezi'mizde ulusal markalarımızın oluşması sürecinde teknolojik destek üretmek adına çalışıyoruz. Üstün teknoloji robotik üretim makineleri ve atölyelerimizde üretime ve müşteri gereksinimlerine uygun yerli zırh çeliği Hançer projemizi geliştirerek ülkemizin yerli ve milli üretim çalışmalarınadestek verebileceğimiz için gurur duyuyoruz. Birlikte çalıştığımız 65 uzman araştırmacı eşliğinde, sektörün ihtiyaçlarını belirleyerek müşterilerimizin taleplerine uygun, yüksek katma değer sağlayacak, maliyet ve zaman açısından en etkin çözümü sunacak projeleri hayata geçirmek için güncel teknolojileri ve mühendislik araçlarını kullanıyoruz. Bunun haricinde bilişim ortağımız CITS (Cloud Information Technology Services) ile akıllı üretim sistemleri, veri analitiği ve makine öğrenmesi alanlarında ortak faaliyetler yürüterek dijital dönüşüm yol haritamız çerçevesinde patentli projeler geliştiriyoruz" dedi. - BURSA

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