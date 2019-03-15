Yerlikaya, Belediye Başkanı Aydın'ı Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı ziyaret etti.



Başkan Aydın, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya'yı bina girişinde karşıladı. Ardından başkanlık makamına geçen ikili burada bir süre sohbet etti.



Aydın'ın görevi süresince Sivas'a kazandırılan hizmetlerin yer aldığı proje kitapçığını inceleyen Yerlikaya, şehirdeki büyük değişimden ötürü Aydın ve ekibine teşekkür etti.





Yerlikaya'yı Sivas'ta ve belediyede misafir etmekten ötürü duyduğu memnuniyeti ifade eden Aydın ise, 10 yıllık hizmet sürecinde şehrin hemen her noktasında büyük projelerin hayata geçirildiğini ifade ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.





Ziyarette, Belediye Başkan Yardımcıları ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da hazır bulundu.

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