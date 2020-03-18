Yerlikaya ve İmamoğlu'ndan koronavirüs görüşmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yerlikaya ve İmamoğlu'ndan koronavirüs görüşmesi - Son Dakika

Yerlikaya ve İmamoğlu'ndan koronavirüs görüşmesi

6 saat önce

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirlerine yönelik çalışmaları değerlendirmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile biraraya geldi.

Yerlikaya ve İmamoğlu'ndan koronavirüs görüşmesi, System.String[]

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirlerine yönelik çalışmaları değerlendirmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile biraraya geldi. Vali Yerlikaya, İmamoğlu ile yapılan toplantıyı twitter hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Vali Yerlikaya twitter hesabında "Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak, tehdit o kadar zayıflar" açıklaması yaptı.

İstanbul'da alınan koronavirüs tedbirleri konusunda Vali Ali Yerlikaya ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu biraraya geldi. Vali Yerlikaya, İmamoğlu ile yapılan görüşmeyi twitter hesabından duyurdu. Vali Yerlikaya, twitter mesajında "İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine yönelik çalışmaları değerlendirmek üzere İBB Başkanı Ekrem İmamoglu ile bir araya geldik. Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak, tehdit o kadar zayıflar" dedi.  Görüşmeyle ilgili paylaşılan fotoğrafta Valilik ve İBB yetkililerinin de toplantıda olduğu görüldü.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:46 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu Teslim olan PKK'lıdan itiraf: Mehmet Süleymanoğlu İstanbul'da bombalı eylem talimatı aldı 15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok         
11:20
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı         
11:12
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu         
10:43
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi         
10:32
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı         
09:50
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi         
09:50
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı         
09:31
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç         
09:03
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi         
09:01
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 22:45:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerlikaya ve İmamoğlu'ndan koronavirüs görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]