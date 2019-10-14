Yerlilerle hükümetin karşı karşıya geldiği Ekvador'da sular duruluyor
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Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da kemer sıkma politikalarına karşı yerli halkın günlerdir süren protestolarında sona yaklaşıldı. Ekvador Yerli Halklar Konfederasyonu (CONAIE) Devlet Başkanı Lenin Moreno hükümeti ile doğrudan görüşmeleri kabul ettiğini açıkladı.
Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da kemer sıkma politikalarına karşı yerli halkın günlerdir süren protestolarında sona yaklaşıldı. Ekvador Yerli Halklar Konfederasyonu (CONAIE) Devlet Başkanı Lenin Moreno hükümeti ile doğrudan görüşmeleri kabul ettiğini açıkladı.
17 milyon nüfusa sahip güney Amerika ülkesinde televizyondan halka seslenen devlet başkanı, yerli liderlerin görüşmeyi kabul etmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Fakat kemer sıkma yasalarını geri çekme konusunda bir geri adım atmadı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:17
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