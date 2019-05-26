Son Dakika Haberleri: Yerlileştirme makine sektörüyle başlayacak

Yerlileştirme makine sektörüyle başlayacak

3 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Yerlileştirme Ürün Programı ile ilgili, "Makine sektörüyle başlamayı planlıyoruz.

Yerlileştirme makine sektörüyle başlayacak, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Yerlileştirme Ürün Programı ile ilgili, "Makine sektörüyle başlamayı planlıyoruz. Pilot sektör makine olacak, daha sonra eylül, ekim ayına kadar diğer sektörlerdeki ürünleri ilan edeceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:28 
Pilot, Mustafa Varank, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu, Cami Çıkışı Yuhalandı Çalışmalar Başladı! Van'a 50 Fabrika Kurulacak "Kafa Keseceğim" Diyen Suriyeli Sığınmacı Gözaltına Alındı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:21:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerlileştirme makine sektörüyle başlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]