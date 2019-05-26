Yerlileştirme makine sektörüyle başlayacak
3 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Yerlileştirme Ürün Programı ile ilgili, "Makine sektörüyle başlamayı planlıyoruz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:28
Varank, Yerlileştirme Ürün Programı ile ilgili, "Makine sektörüyle başlamayı planlıyoruz. Pilot
sektör makine olacak, daha sonra eylül, ekim ayına kadar diğer sektörlerdeki ürünleri ilan edeceğiz." dedi.
CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu, Cami Çıkışı Yuhalandı
Çalışmalar Başladı! Van'a 50 Fabrika Kurulacak
"Kafa Keseceğim" Diyen Suriyeli Sığınmacı Gözaltına Alındı!