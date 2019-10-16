Son Dakika Haberleri: Yerliye TL, yabancıya dövizle satacak
Son Dakika Ekonomi Yerliye TL, yabancıya dövizle satacak

Yerliye TL, yabancıya dövizle satacak

30 dakika önce

Mecidiyeköy'deki Eski Likör Fabrikası arazisinde yapımı tamamlanan Quasar İstanbul'un içinde yer alan 196 bağımsız üniteyi İşPörtföy aldı.

Yerliye TL, yabancıya dövizle satacak, System.String[]

Mecidiyeköy'deki Eski Likör Fabrikası arazisinde yapımı tamamlanan Quasar İstanbul'un içinde yer alan 196 bağımsız üniteyi İşPörtföy aldı. Yerliye TL, yabancıya ise döviz ile alma imkanı sunulan projede, 1+1 daire fiyatları 647 bin dolardan başlıyor.

Mecidiyeköy, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:07 
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