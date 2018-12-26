Son Dakika Haberleri: Yerüstü Çöp Konteynerlerinin Dağıtımı Yıl Sonuna Kadar Tamamlanacak

Yerüstü Çöp Konteynerlerinin Dağıtımı Yıl Sonuna Kadar Tamamlanacak

1 saat önce

Nevşehir'de yeraltı çöp konteynerlerinin bulunmadığı yerleşim merkezlerimde yer üstü çöp konteynerlerinin konulması çalışmalarının bu yıl sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi.

Yerüstü Çöp Konteynerlerinin Dağıtımı Yıl Sonuna Kadar Tamamlanacak, System.String[]

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri,22 mahallede katı atıkların toplandığı yeraltı çöp konteynerlerinin bulunmadığı tüm merkezlere yerüstü çöp konteynerlerinin konulmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan yerüstü çöp konteynerleri ile evsel atıkların çevreye rahatsız edici boyutta bulunmayacak şekilde toplanacağını belirttiler.

Yetkililer, yeraltı çöp konteynerleri gibi yer üstü çöp konteynerlerinin de Temizlik Müdürlüğü ekipleri tarafından günlük olarak kontrollerinin yapılacağını belirterek, evsel atıklar konusunda çevre kirliliğinin ve kötü koku gibi halkı rahatsız edecek bir gelişmenin yaşanmamasına özellikle dikkat edileceğini ifade ettiler.

Yetkililer yerüstü çöp konteynerlerinin dağıtım çalışmalarının halen devam ettiğini belirterek, bu yıl sonuna kadar yerüstü çöp konteynerinin dağıtımlarının tamamlanacağını ifade ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:18 Kaynak: Bültenler

Nevşehir, Güncel
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