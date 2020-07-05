"Yeryüzü cenneti" Nemrut Krater Gölü'nde bisiklet turu ve yelken etkinliği - Son Dakika

"Yeryüzü cenneti" Nemrut Krater Gölü'nde bisiklet turu ve yelken etkinliği

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nün bulunduğu alanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine göre normalleşme sürecinin başlamasıyla bisiklet turu ve yelken gösterileri düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nün bulunduğu alanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine göre normalleşme sürecinin başlamasıyla bisiklet turu ve yelken gösterileri düzenlendi.

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Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı krater gölü, her yıl yerli ve yabancı turistlere ve doğaseverlere ev sahipliği yapıyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliğiyle göz kamaştıran Nemrut, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kovid-19 kapsamında uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla ziyarete açılan Nemrut'a, bisikletçiler tur düzenledi, sporcular da gölün masmavi suyunda yelken yaptı.

Bitlis Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Faruk Budak, gazetecilere yaptığı açıklama, normalleşme sürecinde gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin sporcular için moral olduğunu söyledi.

Bu amaçla bölgede bisiklet turu, yelken ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenlediklerini belirten Budak, şöyle konuştu:

"Sabah erken saatlerde 2 bin 900 metre yüksekliğe yürüyüş yaptık. Uzun süre evde kaldıktan sonra böyle doğa harikası bir yerde organizasyon yaptığımız için mutluyuz. Hem Nemrut'u tanıtmak hem de uzun süre evde kaldıktan sonra doğa ile buluşmak istedik. Diğer güzelliklerimizin bulunduğu alanlara da yürüyüşlerimizi olacak. Yaklaşık 100 sporcumuz katıldı."

Tatvan Bisiklet Topluluğu Başkanı Mehmet Hasip Ece ise 10 yıldır bölgenin turizm potansiyeline dikkati çekmek için organizasyonlar düzenlediklerini ifade ederek, "Bugün İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün daveti üzerine etkinliğe destek verdik. Anlamlı bir etkinlik oldu. Pandemi süreci sonrası yeniden doğaya çıkarak spor yapmak güzel." dedi.

Bitlis, Tatvan, Nemrut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 15:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yeryüzü cenneti' Nemrut Krater Gölü'nde bisiklet turu ve yelken etkinliği - Son Dakika

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