Yeryüzü Doktorları 500 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırmayı hedefliyor

Yeryüzü Doktorları Derneği, Kurban Bayramı'nda "Kurban Olsun, Sağlık Olsun" kampanyasıyla 14 ülkede 500 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırmayı planlıyor.

???????Dernekten yapılan açıklamaya göre, her yıl olduğu gibi bu yıl da koruyucu sağlık projeleri kapsamında ihtiyaç sahibi kişilerin bulunduğu ülkelerde kurban organizasyonları gerçekleştirecek olan Yeryüzü Doktorları, Kurban Bayramı'nın bereketini daha fazla insana ulaştırmak için kampanyaya bağışçılarının desteğini bekliyor.

Yeryüzü Doktorları 17 yıldır yürüttüğü kurban organizasyonları ile 200 bini aşkın hisse kurban kesimi gerçekleştirdi.

Dernek, bu yıl da Afganistan, Benin, Çad, Etiyopya, Filistin, Hindistan, Kamerun, Mali, Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti, Pakistan, Somali, Suriye ve Yemen olmak üzere toplam 14 ülkede kurban dağıtacak.

Kurban Bayramı boyunca bağışçılarının kurban emanetlerini 500 bin ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefleyen dernek, aynı zamanda gönüllü sağlık ekipleri ile açlık ve yetersiz beslenme sorunlarının yaşandığı Afganistan ve Çad'da muayene ve tedavi hizmeti verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, şiddetli açlığın yaşandığı ve zorlu yaşam koşullarının olduğu ülkelere ekipleriyle bağışçıların kurban emanetlerini ulaştırdıklarını, beslenme sağlığı projelerini destekleyerek açlığın neden olduğu sağlık sorunlarının önüne geçmeye çalıştıklarını belirtti.

Güney, İslami usul ve kurallara göre yerine getirdikleri kurban organizasyonu kapsamında, kurbanları kesimden hemen sonra ihtiyaç sahipleriyle buluşturduklarını aktardı.

Kurban yardımları devam ederken, bayram tatillerinde ihtiyaç sahiplerine sağlık hizmeti sunan gönüllü doktorlarla Afganistan ve Çad'da bölge halkına sağlık hizmeti vereceklerini kaydeden Güney, "Sizler de başlatmış olduğumuz 'Kurban Olsun, Sağlık Olsun' kampanyamıza destek olarak bayramın iyiliğinin ve bereketinin yayılmasına vesile olabilirsiniz. Umutla bizleri bekleyen ihtiyaç sahiplerine bayramın sevincini yaşatabilirsiniz." ifadelerini kullandı.