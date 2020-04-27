Yeryüzü Doktorları açlığa karşı yeni kampanya başlattı - Son Dakika
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Yeryüzü Doktorları açlığa karşı yeni kampanya başlattı

6 saat önce

Yeryüzü Doktorları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyayı etkisi altına aldığı bu dönemde açlığa dikkati çekerek, "Peki ya Her Gün Açlıktan Hayatını Kaybeden 8 bin 220 Çocuk?" sorusu ile yeni bir kampanya başlattıklarını duyurdu.

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Yeryüzü Doktorları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyayı etkisi altına aldığı bu dönemde açlığa dikkati çekerek, "Peki ya Her Gün Açlıktan Hayatını Kaybeden 8 bin 220 Çocuk?" sorusu ile yeni bir kampanya başlattıklarını duyurdu.

Yeryüzü Doktorlarından yapılan yazılı açıklamada, dünyada herkese yetecek kadar gıda üretimi olmasına rağmen 821 milyon insanın her gece aç yattığı belirtildi.

Açlığa karşı yeni bir kampanya başlatıldığı bildirilen açıklamada, Afganistan'da 12 milyon 500 kişinin güvenli gıdaya ulaşamadığı, Yemen'de 10 milyon kişinin kıtlığın eşiğinde olduğu ve Çad'da 5 yaş altı çocukların yüzde 43'ünün beslenme yetersizliği nedeniyle gelişimini tamamlayamadığı örnekleri verildi.

Açıklamada, ilk olarak 2012 yılında Yeryüzü Doktorları tarafından başlatılan beslenme sağlığı programı kapsamında, açlığın yoğun yaşandığı Somali, Nijer, Yemen, Suriye'nin Doğu Guta bölgesi, Afganistan ve Çad'da yüz binlerce insana ulaşıldığı kaydedildi.

"Yeryüzünün bir bölümü için dünyanın en tehlikeli virüsü açlık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, bugünlerde küresel çapta bir krizin mevcut olduğunu anlattı.

Bu kriz karşısında herkesin aldığı birtakım önlemler bulunduğuna işaret eden Güney, "Evlerimizden çıkmamaya çalışıyoruz, çıkarsak maskelerimizi takıyoruz, ellerimizi su ve sabun ile güzelce yıkıyoruz. Tüm bunlara rağmen hasta olursak hastanelerimize başvuruyoruz, tedavi görüyoruz. Fakat yeryüzünün bir bölümü için dünyanın en tehlikeli virüsü açlık. Açlık virüsünün çaresi ise ne bir maske ne kolonya ne de karantina. Yıllardır bu virüsle mücadele eden insanlar var." ifadelerini kullandı.

Güney, beslenme sağlığı merkezleri açarak, uyguladıkları tedavilerle açlıktan ölüme giden yolda olan insanların hayata tutunmasına vesile olduklarını belirtti. Yeryüzü Doktorlarının Yemen, Afganistan ve Çad'da toplam 20 beslenme sağlığı merkezi olduğunu hatırlatan Güney, 11 mobil sağlık ekibinin de çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Yahyahan Güney, şunları kaydetti:

"Her gece aç uyuyan milyonlarcası, her gün hayatını kaybeden binlercesi. Biz Yeryüzü Doktorları olarak halkımızın destekleriyle bu virüsle 2012 yılından bu yana mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm bu çalışmalarımızı da elbette bağışçılarımızın destekleri sayesinde gerçekleştiriyoruz. Paylaşmanın önemini, açlığın anlamını belki en yakından hissedebildiğimiz bir zaman olan ramazan ayında inanıyoruz ki halkımız açlık virüsü ile mücadele eden insanları da unutmayacak, yardımlarını onlara ulaştırmaya daha yoğun olarak devam edecek."

Afganistan, Yemen, Çad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 11:22 Kaynak: AA

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