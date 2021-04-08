Yeryüzü Doktorları, açlık sorunları yaşanan ülkelerde "Bir Öğün Değil, Bir Ömür" kampanyası yürütüyor - Son Dakika

Yeryüzü Doktorları Derneği, savaş, çatışma, kuraklık ve yoksulluk gibi nedenlerle açlık problemlerinin yaşandığı ülkelerde "Bir Öğün Değil, Bir Ömür" adlı kampanyası kapsamında açtığı beslenme sağlığı merkezlerinde, 5 yaş altı çocuklar ile hamile ve emziren annelere muayene ve tıbbi beslenme tedavileri uyguluyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenme Raporuna göre, yeryüzünde 690 milyon insanın her gece aç yattığı, 2030'a kadar ise 840 milyonu aşkın insanın açlıkla karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor.

Uzun yıllardır ihtiyaç sahibi coğrafyalarda, açlıkla mücadele kapsamında beslenme sağlığı projeleri yürüten dernek, bu yıl da beslenme tedavileri ile hayat kurtarmanın mümkün olduğuna "Bir Öğün Değil, Bir Ömür" adlı kampanyasıyla dikkati çekiyor.

Dernek, kampanya kapsamında savaş, çatışma, kuraklık ve yoksulluk gibi nedenlerle açlık problemlerinin yaşandığı ülkelerde açtığı beslenme sağlığı merkezlerinde, özellikle yüksek risk grubundaki 5 yaş altı çocuklar ile hamile ve emziren annelere muayene ve tıbbi beslenme tedavisi yapıyor. ???????

Ayrıca, gıda yardımları da yapan dernek, ramazan boyunca Afganistan, Bangladeş, Benin, Çad, Etiyopya, Filistin, Lübnan, Mali, Nijer, Pakistan, Somali, Sudan, Suriye, Tanzanya, Uganda ve Yemen olmak üzere toplam 16 ülkede kumanya dağıtımı yapacak, iftar sofraları kuracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, her gece açlık yüzünden uyuyamayan, ellerindeki bisküvi bitmesin diye saatlerce yiyen çocuklar olduğuna dikkati çekti.

Dünyada yaşanan açlık sorunlarına kayıtsız kalmamanın ellerinde olduğunu vurgulayan Güney, kendilerinin de bu düşünceyle 2012'den beri Afganistan, Yemen, Çad, Somali, Nijer ve Suriye'de binlerce muayene ve beslenme tedavisi sağladıklarını kaydetti.

Güney, hizmet verdikleri 23 merkez ve 11 mobil ekiple Afganistan, Yemen ve Çad'da sadece 2020'de 18 bin 565 kişiye beslenme tedavisi uyguladıklarını aktararak, "Açlıkla mücadelemizin devamlılığı için 'Bir Öğün Değil, Bir Ömür' adlı kampanyamıza yalnızca 280 lira tutarında bağışta bulunarak sizler de verdiğimiz bu mücadeleye destek olabilirsiniz. Biliyoruz ki ramazanda empati ve paylaşmayı en çok hissettiğimiz zaman diliminde olacağız ve halkımızın desteğiyle iyiliği her yıl olduğu gibi bu yıl da yaymaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.