Yeryüzü Doktorları açlıkla mücadeleye dikkat çekmek için İstanbul'da sergi açtı - Son Dakika
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Yeryüzü Doktorları açlıkla mücadeleye dikkat çekmek için İstanbul'da sergi açtı

05.04.2022 11:55
Yeryüzü Doktorları açlıkla mücadeleye dikkat çekmek için İstanbul'da sergi açtı

Yeryüzü Doktorları Derneği, açlık sorunlarına dikkat çekmek için İstanbul'da sergi düzenledi.

Yeryüzü Doktorları Derneği, açlık sorunlarına dikkat çekmek için İstanbul'da sergi düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dünya üzerinde yeterli ve güvenli gıdaya ulaşamayan 811 milyon insandan 48 milyonu kıtlığın eşiğinde yaşıyor. Her yıl 3 milyondan fazla çocuk açlık nedeniyle hayatını kaybediyor.

İhtiyaç sahibi coğrafyalarda yaşanan açlık krizine kayıtsız kalmayarak uzun yıllardır sağlık hizmeti sunan Yeryüzü Doktorları, "Yeryüzü Acıya Tok, İyiliğinize Aç" adıyla yürüttüğü kampanya kapsamında açlık sorunlarına dikkat çekmek için sergi düzenledi.

Beslenme sağlığına yönelik çalışmalar ile çeşitli insan portrelerinin yer aldığı fotoğraf karelerinden oluşan sergi, 10 Nisan'a kadar Taksim Metrosunda, 11-17 Nisan tarihleri arasında da Ünalan Metro İstasyonunda görülebilecek.

Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Dr. Yahyahan Güney, ramazan ayında, her gece aç yatan insanların sesini ve açlıkla mücadele sürecini bu sergiyle kamuoyuna duyurmak istediklerini kaydetti.

Güney, "Sergilenen fotoğraflarda bir yandan açlıkla mücadele eden küçük bedenlere, annelerinin çaresiz bakışlarına, bir yandan da gözlerinin içi gülen çocuklara şahit olunabilecek." ifadelerini kullandı.

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İstanbul, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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