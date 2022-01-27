Yeryüzü Doktorları Afganistan'da binlerce insana yardım ulaştırdı - Son Dakika

Yeryüzü Doktorları Derneği, Afganistan'da kurulan beslenme sağlığı merkezleri ve mobil ekipleri ile 2021 yılında binlerce insana yardım elini uzattı.

Yeryüzü Doktorlarından yapılan açıklamaya göre, derneğin hali hazırda 15 beslenme sağlığı merkezi ve 11 mobil ekibi ile sürekli hizmet verdiği Afganistan'da, açlık tehlikesi ile karşı karşıya olan 89 bin 318 anne ve çocuğa beslenme sağlığı muayenesi gerçekleştirdi.

Bu muayenelerde beslenme yetersizliği tespit edilen 12 bin 405 anne ve çocuğa tıbbi beslenme tedavisi uygulanırken, 1105 kişiye ise temel beslenme sağlığı eğitimi verildi.

Önlenebilir veya tedavi edilebilir görme bozuklukları ile mücadelede göz sağlığı projeleri yürüten dernek, yıl boyunca bölgede 10 bin 364 kişinin göz muayenesi ve 1500 kişiye katarakt ameliyatı yaptı. Muayeneler ve ameliyatlar sonrası 1998 kişiye ihtiyaca göre numaralı gözlük veya güneş gözlüğü dağıtımı yapıldı.

Ağustos ayında bölgede yaşanan insani kriz esnasında temel gıdaya erişimin kısıtlı olması sebebiyle 428 aileye gıda paketi dağıtan dernek, ramazan ayı boyunca da 800 aileye gıda paketi yardımında bulundu.

Kurban Bayramı ve nafile kurban operasyonları kapsamında da 3 bin 38 hisse ile 232 bin kişiye kurban yardımı ulaştırıldı. Temiz ve güvenli su kaynaklarına erişimi olmayan ihtiyaç sahipleri için, geçen yıl ülke genelinde açılan 19 su kuyusu ile 3 bin 199 kişinin temiz suya ulaşması sağlandı.

Afganistan'da 22 milyon 800 bin kişi bir sonraki öğün ne yiyeceğini bilmiyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Ayşenur Sarıalan, kuraklık, yoksulluk ve iç karışıklıklar gibi çeşitli sebeplerle milyonlarca insanın temel gıdaya ulaşmada güçlük çektiğine dikkati çekti.

Yeterli gıdaya ulaşılamadığı için özellikle çocuk, hamile ve emziren annelerde malnütrisyon gibi ölümle sonuçlanabilecek hastalıkların meydana geldiğine dikkati çeken Ayşenur Sarıalan, Afganistan'ın bu sorunların yaşandığı ülkelerden birisi olduğuna değindi.

Dünya Gıda Örgütü raporuna göre, Afganistan'da 22 milyon 800 bin kişi bir sonraki öğünde ne yiyeceğini bilmediğinin altını çizen Ayşenur Sarıalan, şunları kaydetti:

"UNICEF'e göre ise yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybetme tehlikesi yaşayan 3 milyonun üzerinde 5 yaş altı çocuk bulunuyor. Bu çocuklardan biri de merkezimize başvuran 9 aylık Zahra bebekti. Afganistan'da faaliyet gösteren beslenme sağlığı merkezlerimizden birine ulaştığında Zahra bebek yalnızca 4,3 kiloydu ve şiddetli akut malnütrisyon ile mücadele ediyordu. Uyguladığımız tıbbi beslenme tedavileri ile Zahra yeterli kiloya ulaşarak hayati tehlikeyi atlattı ve ailesine kavuştu. Bizler Zahra bebek gibi daha nice ihtiyaç sahibinin yanında olmak için geçtiğimiz yıl boyunca Afganistan'daki çalışmalarımızı ara vermeden yürüttük."