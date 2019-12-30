Yeryüzü Doktorları Derneği'nden AA'ya ziyaret - Son Dakika
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Yeryüzü Doktorları Derneği'nden AA'ya ziyaret

6 saat önce

Yeryüzü Doktorları Derneği Genel Müdürü Ali Doğan, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun'u ziyaret etti.

Yeryüzü Doktorları Derneği'nden AA'ya ziyaret, System.String[]

Yeryüzü Doktorları Derneği Genel Müdürü Ali Doğan, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun'u ziyaret etti.

AA'nın İstanbul Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette derneğin Kurumsal İletişim Müdürü Ayşenur Yalınkılıç ve Basın, Yayın, Halkla İlişkiler Yetkilisi Merve Korkmaz da yer aldı.

Doğan, ziyarette dernek ve faaliyetlerine ilişkin bilgi verirken, Coşkun da AA'nın çalışmalarına değindi.

Ali Doğan, Coşkun'a derneğin yayınlarından hediye etti.

Coşkun da Anadolu Ajansı Yayınlarından çıkan kitapları Doğan'a takdim etti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:12 Kaynak: AA
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