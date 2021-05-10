Yeryüzü Doktorları Derneği, Sudan'da 700 aileye gıda paketi dağıttı - Son Dakika

Yeryüzü Doktorları Derneği, Sudan'da ramazan yardımları kapsamında 700 aileye gıda paketi teslim etti.

Yeryüzü Doktorları Derneği Sudan Proje Koordinatörü Kasım Taş, hayat pahalılığı nedeniyle yaşam şartlarının oldukça zorlaştığı Sudan'ın Umdurman bölgesindeki ihtiyaç sahibi 700 aileye, gıda kolisi dağıttıklarını söyledi.

Taş, paketlerin içiresinde un, yağ, pirinç, mercimek, fasulye, nohut, makarna, domates salçası, tuz ve şeker gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğunu belirterek, "Her yıl olduğu gibi hayırsever bağışçılarımızın desteği ile Sudan'daki muhtaçları bu yıl da unutmadık. Sudan'da ekonomik krizin bir an önce sona ermesini, Sudanlıların mutlu ve sağlıklı bir hayat yaşamasını diliyoruz." ifadesini kullandı.