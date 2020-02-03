Yeryüzü Doktorları Derneği üyesi gönüllü hekimler Kırgızistan'a gitti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeryüzü Doktorları Derneği üyesi gönüllü hekimler Kırgızistan'a gitti - Son Dakika

Yeryüzü Doktorları Derneği üyesi gönüllü hekimler Kırgızistan'a gitti

6 saat önce

Yeryüzü Doktorları Derneği üyesi gönüllü hekimleri, 3-13 Şubat'ta genel cerrahi ve kulak burun boğaz ameliyatları yapmak ve yerel doktorlara eğitim vermek için Kırgızistan'a gitti.

Yeryüzü Doktorları Derneği üyesi gönüllü hekimler Kırgızistan'a gitti, System.String[]

Yeryüzü Doktorları Derneği üyesi gönüllü hekimleri, 3-13 Şubat'ta genel cerrahi ve kulak burun boğaz ameliyatları yapmak ve yerel doktorlara eğitim vermek için Kırgızistan'a gitti.

Muhtelif ülkelerde 2000 yılından itibaren öncelikle ihtiyaç analizi yaparak sağlık yardımlarını ulaştıran Yeryüzü Doktorları Derneği gönüllüleri, Kırgızistan'a gitmek için İstanbul Havalimanı'na geldi. Burada bilet işlemlerini tamamlayan ekip, pasaport kontrolünden geçerek uçaklarına yöneldi.

Uçuş öncesi açıklamalarda bulunan Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Ahmet Fatih Ceyhan, Kırgızistan'da yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ceyhan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliği ile Oş ilinde yer alan Onkoloji Merkezinde mide, meme kanseri ameliyatları, baş boyun tümörleri, pankreas, işitme kayıpları gibi birçok rahatsızlığın tedavisini gerçekleştireceklerini söyledi.

Ceyhan, 9 kişiden oluşan gönüllü sağlık ekibinin bölgede aynı zamanda meme cerrahisinde yeni yaklaşımlar başlıklı bir seminer ile yerel doktorlara eğitim vereceğini kaydetti.

Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:54 Kaynak: AA
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