Yeryüzü Doktorları Gazze'de İsrail'in kararttığı hayatlara ışık olmaya çalışıyor

Yeryüzü Doktorları Derneği (YYD), İsrail'in ağustos ayında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda yaralanan Filistinlilere evde sağlık hizmeti dahil birçok alanda önemli tıbbi destek sağlıyor.

İsrail, 2006'dan bu yana havadan, karadan ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne 5 Ağustos'ta bir kez daha saldırdı. İsrail'in üç gün süren saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 49 Filistinli hayatını kaybetti, 300'den fazla Filistinli yaralandı.

Yaklaşık 365 kilometrekarelik alanda 2 milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze, dünyada nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yerler arasında sayılıyor.

YYD, İsrail füzelerine hedef olan küçük Muhammed'e tıbbi destek sağlıyor

YYD, 2015'ten bu yana bölge halkına ve özellikle yoksul kesime evde tıbbi bakımın yanı sıra çeşitli sağlık hizmeti sunuyor.

Gazze'de YYD'nin tıbbi destek sağladığı Filistinlilerden biri de İsrail'in son saldırısında yaralanan 9 yaşındaki Muhammed ed-Daifi.

Muhammed'e YYD bünyesindeki uzman doktorlar tarafından evde sağlık hizmeti veriliyor, özel fizyoterapi seansları uygulanıyor.

İsrail saldırısında birkaç arkadaşını kaybeden ve davranışları önemli ölçüde değişen küçük Muhammed'e psikolojik destek de veriliyor.

Muhammed'in başına isabet eden şarapnellere müdahale mümkün değil

Küçük Muhammed'in babası Hasan ed-Daifi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun yaralandığı günü şöyle anlattı:

"Muhammed, 6 Ağustos akşamı Kur'an-ı Kerim ezberi yaptığı Gazze'nin Cebaliye bölgesindeki camiden arkadaşlarıyla birlikte çıkmıştı. İsrail füzeleri onlara isabet etti."

Daifi, Muhammed'in başına 5 şarapnel isabet ettiğini, diğer şarapnellerin ise elleri, kalça bölgesi ve ayaklarına geldiğini ve bu durumun çocuğun normal hareket kabiliyetini engellediğini söyledi.

Doktorların şu anda başındaki şarapnellere dokunmanın mümkün olmadığı yönünde görüş bildirdiğini aktaran Daifi, "Doktorlar, Muhammed'in 3 seçeneği olduğunu söyledi. ya uyum sağlar ve onlarla birlikte yaşar ya da vücut onları otomatik olarak dışarı atabilir. Üçüncü ihtimal olarak bu parçalar komplikasyonlara neden olursa tedavi edilmesi için nöroloji bölümüne nakledilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Muhammed'in yürüyebilmesi için YYD'den fizyoterapi desteği

Daifi, oğlunun bazı şarapnel parçalarının isabet ettiği ayak sinirlerinde de problem olduğunu ancak araştırma aşamasının sürdüğünü ve bu hafta sonunda bir teşhis konulacağını kaydetti.

Bu sorunlar nedeniyle oğlunun hareketlerinin kısıtlı olduğunu dile getiren Filistinli baba, Muhammed'in sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için YYD ekibinden fizyoterapi desteği aldığını söyledi.

Daifi, Muhammed'in yaralandığında çok fazla kan kaybettiği için vücudundaki kan oranında da bir azalma olduğunu belirtti.

Saldırıda en yakın arkadaşını kaybeden Muhammed artık içine kapanık ve depresif

Filistinli baba, küçük Muhammed'in söz konusu İsrail saldırısından sonra yaşadığı sıkıntıların sadece bedensel olmadığını psikolojik zorluklar da yaşadığını vurguladı.

Muhammed'in bu saldırıda yakın bir arkadaşını ve mahallesindeki bazı çocukları kaybettiğini dile getiren Daifi, bu durumun doğal olarak oğlunun psikolojisini de etkilediğini söyledi.

Daifi, "Muhammed, iştah kaybının yanı sıra zaman zaman sinirli, gergin, içine kapanık ve depresif bir hale geldi." diye konuştu.

Muhammed tamamen iyileşene kadar desteğe devam

YYD Gazze Projesi Müdürü Muhammed Haccı, sağlık ekibinin gerekli tıbbi bakım için haftada 3 gün Muhammed'i ziyaret ettiğini söyledi.

Haccı, tamamen iyileşene kadar Muhammed'i yalnız bırakmayacaklarını belirtti.

YYD olarak İsrail saldırısında yaralanan diğer Filistinlilere de ihtiyaçları olan tıbbi malzemeleri temin etmeye çalıştıklarını kaydeden Haccı, ayrıca aile bireylerinden birine yaraya nasıl müdahale edileceği ve pansumanın nasıl yapılacağına dair kısa süreli bir eğitim verildiğini aktardı.

Gazze'deki kısıtlı imkanlar nedeniyle sağlık ekipleri iki kat performans harcıyor

YYD'nin gelecek dönemde hizmetlerinden daha fazla istifade edilebilmesi için çalıştıklarını kaydeden Haccı, şunları söyledi:

"Son saldırıların ardından, YYD 40 yaralıyla ilgilendi ve 16'sı tamamen iyileşti. Bu yılın başından bu yana YYD bünyesinde 500 hastaya yaklaşık 33 bin seans tedavi gerçekleştirildi; tıbbi bakım, fizyoterapi seansları ve psikolojik destek verildi."

Gazze'deki sağlık sektörünün içinde bulunduğu zor durum ve tekrarlanan krizler nedeniyle sağlık ekiplerinin insanlara yardım edebilmek için iki katı mesai harcaması ve sürekli çalışması gerektiğini dile getiren Haccı, şöyle konuştu:

"Gazze'deki genel durum ve özellikle sağlık sektörünün durumu, bölgede yeni bir krizin patlak vermesine dayanamadı. Son mayıs krizinde (İsrail'in Mayıs 2021'de Gazze'ye düzenlediği 11 gün süren saldırılarında) yaşananların etkileri hala sürüyor ve o zamanki yaralar daha sarılamadı."

Haccı, İsrail'in düzenlediği bu saldırıların Gazze halkının psikolojisine olumsuz etkileri olduğu konusunda uyardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in devam eden ablukası nedeniyle bölgedeki sağlık sisteminde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Gazze'deki hastanelerde temel ilaçların yüzde 40'ında, tıbbi malzemelerin yüzde 32'sinde, laboratuvar malzemeleri ve kan bankalarının yüzde 60'ında eksiklik söz konusu.