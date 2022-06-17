Yeryüzü Doktorları Derneğinden Çad'a yeni sağlık merkezi - Son Dakika
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Yeryüzü Doktorları Derneğinden Çad'a yeni sağlık merkezi

17.06.2022 11:23
Yeryüzü Doktorları Derneğinden Çad'a yeni sağlık merkezi

Yeryüzü Doktorları Derneği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı iş birliğiyle Çad'da inşa edilen merkezde anne ve çocuklara yönelik sağlık hizmeti sunacak.

Yeryüzü Doktorları Derneği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı iş birliğiyle Çad'da inşa edilen merkezde anne ve çocuklara yönelik sağlık hizmeti sunacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Orta Afrika kriziyle birlikte 2014'ten beri sadece bir sağlık merkezinin hizmet verdiği Çad'da yeni bir merkez açılacak.

Bu merkezde, hamile kadınlar ve emziren annelerin rutin kontrolleri yapılacak, sağlıklı doğumların gerçekleştirilmesi, bebeklerin aşılanması ve pediatrik muayene hizmeti sağlanacak.

Ayrıca ailelere bebek bakımı ve üreme sağlığıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunulacak merkezde, gerekli müdahaleler ve tedavilerle binlerce anne ve çocuğun sağlığına kavuşması için çalışılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Genel Müdürü Ozan Mutlu, sağlık hizmetlerinin sınırlı olduğu ihtiyaç sahibi coğrafyalarda anne ve çocuk ölüm oranlarının gelişmiş ülkelere göre yüksek olduğunu belirtti.

Bu ülkelerde hamilelikte, doğum sırasında ya da sonrasında oluşan komplikasyonlar gibi sebeplerle anne ve çocukların hayatlarını kaybedebildiklerine işaret eden Mutlu, ihtiyaç sahiplerine temel sağlık imkanları sunulursa onların da hayata tutunmalarının sağlanabileceğini kaydetti.

Mutlu, anne ve çocuk ölüm oranlarının yüksek olduğu bölgelerde uzun yıllardır merkezler açtıklarını, anne çocuk sağlığı için mücadele ettiklerini belirterek, "Bu yıl da Çad Sido Mülteci Kampı'ndaki merkezimizde çalışmalarımızı sürdürürken TİKA tarafından inşa edilen merkezde anne çocuk sağlığı ve doğum hizmetleri gerçekleştireceğiz. Merkez sayesinde uzak coğrafyalarda binlerce anne ve çocuğun hastalıklarına çözüm sunabilmek ve sağlık sorunlarının önüne geçebilmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Orta Afrika, Çad, Güncel, Son Dakika

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