Yeryüzü Doktorları Derneğinden Suriye'de ücretsiz sağlık hizmeti - Son Dakika

Yeryüzü Doktorları Derneği, Suriye'nin Tel Abyad, Azez ve Afrin bölgelerinde kurduğu kliniklerde ücretsiz sağlık hizmeti ve ilaç desteği veriyor.

Kliniklerde iç hastalıkları, çocuk, diş, ultrason ve psikososyal destek bölümlerinden yılda 115 bin hasta ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalanıyor.

Derneğin yönetim kurulu üyesi uzman doktor Mehmet Metin, AA muhabirine, dernek olarak Suriyelilerin temel tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını belirterek, "Savaş ile bölgedeki sağlık hizmetleri altyapısı da çökmüş durumda. Özellikle Tel Abyad, Azez ve Afrin bölgesinde sağlık hizmeti veren kliniklerimiz bulunuyor." dedi.