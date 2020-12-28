DİYARBAKIR - "Yeryüzü Doktorları" sağlık çalışanlarına moral için "destek kiti" dağıttı - Son Dakika

Dicle Genç Yeryüzü Doktorları gönüllüleri, koronoavirüs sürecinde özveriyle çalışan 140 sağlık personeline gıda ve temizlik ürünlerinden oluşan kit hediye etti.

Yeryüzü Doktorları tarafından başlatılan "Sağlık çalışanları motivasyon kiti" projesi kapsamında kentte pandemi hastanesi olarak belirlenen Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Kalp Hastanesi'nde görevli 140 sağlık çalışanına gıda ve temizlik ürünlerinden oluşan kit dağıtıldı.

DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, Dicle Genç Yeryüzü Doktorları gönüllülerinin hazırladıkları temel kişisel ihtiyaçları içeren kitleri hastane personeline ulaştırdığını söyledi.

Yeni tip kronavirüs (Kovid-19) sürecinde görev alan sağlık çalışanları için bu kitlerin küçük de olsa moral olduğunu aktaran Prof. Dr. Akdağ, "Yeryüzü Doktorları ekibine oluşturdukları bu farkındalık ve destekleri için hastanem adına teşekkür ediyorum." dedi.

DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fesih Aktar da Dicle Genç Yeryüzü Doktorları gönüllüsü olduğunu belirterek organizasyon içinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aktar, "Arkadaşlar Türkiye çapında böyle bir organizasyon yaptılar. Bizim de kendi üniversitemiz kapsamında bulunan tıp fakültesi ve diş hekimliği öğrencileriyle pandemi hastanesinde çalışan sağlık çalışanlarımıza yönelik herkesi kapsayacak şekilde özel kişisel ihtiyaçlarını içeren kitler hazırladılar. 140 sağlık çalışanımıza ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Dicle Genç Yeryüzü Doktorları Başkanı Aişegül Özmen ise Kovid-19 pandemisi süresince sağlık çalışanlarının büyük mücadele verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sağlık personelleri için hazırladığımız kitlerde kahve, poşet çay, kuruyemiş, sakız, şeker, kalem, havlu, yastık, telefon kılıfı, bardak, poşet gibi temel ihtiyaçlardan oluşan ürünler bulunuyor. Projemiz 19 ilde 27 üniversitede gerçekleştiriliyor. 3 bini aşkın sağlık çalışanına bu kiti dağıtacağız."