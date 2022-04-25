Yeryüzü Doktorları Gazze'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıyor - Son Dakika
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Yeryüzü Doktorları Gazze'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıyor

25.04.2022 16:09

Yeryüzü Doktorları Derneği (YYD), Gazze'de ihtiyaç sahibi ailelere 250 gıda kolisi dağıtıyor.

Yeryüzü Doktorları Derneği (YYD), Gazze'de ihtiyaç sahibi ailelere 250 gıda kolisi dağıtıyor.

YYD Gazze Şubesinde yürütülen "Evde Tıbbi Bakım" projesi sorumlusu Muhammed Hacci, yardımlara ilişkin AA muhabirine konuştu.

Hacci, derneğin her yıl ramazan ayında gıda yardımı kampanyası gerçekleştirdiğini ifade ederek, 250 gıda kolisinin dağıtımına başlandığını belirtti.

YYD sorumlusu, yardımların yoksul aileler, İsrail'in Gazze'ye Mayıs 2021'de düzenlediği saldırının mağdurlarının yanı sıra projeden yararlanan hastalara yapıldığını söyledi.

Yeryüzü Doktorları, İsrail'in uzun yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de 2015'ten bu yana başta sağlık olmak üzere yardım çalışmaları yürütüyor.

Yeryüzü Doktorları Gazze'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıyor
Yeryüzü Doktorları Gazze'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıyor
Yeryüzü Doktorları Gazze'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıyor
Yeryüzü Doktorları Gazze'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıyor
Yeryüzü Doktorları Gazze'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeryüzü Doktorları Gazze'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıyor - Son Dakika


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