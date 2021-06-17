Yeryüzü Doktorları Gazze'deki yaralılar için evde bakım projesini hayata geçirdi - Son Dakika

Yeryüzü Doktorları Derneği, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırılarında yaralanan Filistinlilerin tedavisi için evde bakım hizmeti sunmaya başladı.

Evde bakım projesi sorumlusu Muhammed Hacci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerin, evlerinde ve Han Yunus'ta bulunan sağlık kliniği aracılığıyla tedavi edildiğini belirtti.

Yaralılara en hızlı şekilde ulaşmak için imkanlarını geliştirmeye çabaladıklarını ifade eden Hacci, proje kapsamında yaralılara psikolojik destek de sunulduğunu söyledi.

Hizmetten faydalanan Filistinli Teysir Ebu Garkud, yaralandıktan iki gün sonra Yeryüzü Doktorları'nın kendisine ulaşarak tedavisine başladığını ve durumunu sürekli takip ettiklerini dile getirdi.

Ayağına platin takıldığını söyleyen Garkud, tedavisi için fizyoterapi başta olmak üzere birçok hizmet aldığını ifade etti.

Sağlık alanında uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarına 2000 yılında başlayan Yeryüzü Doktorları, İsrail'in uzun yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de 2015'ten bu yana fizik tedavi, psiko-sosyal destek gibi hizmetlerle faaliyetlerini sürdürüyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.

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