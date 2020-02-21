Yeryüzü Doktorları gönüllüleri Etiyopya'da ortopedi ameliyatları yapacak - Son Dakika

Yeryüzü Doktorları gönüllü ekibi, sağlık operasyonları ve ortopedi ameliyatları yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan Etiyopya'ya gitti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, iki koordinatör, ortopedi cerrahı, ameliyathane hemşiresi ile anestezi uzmanı ve iletişim görevlisinden oluşan 8 kişilik gönüllü sağlık ekibi, THY'ye ait tarifeli uçakla Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya hareket etti.

Gönüllü ekip, buradan Jijiga şehrine geçerek, bir hastanede ortopedi ameliyatları yapmayı planlıyor.

Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Ayşenur Sarıalan, bu ülkede 29 Şubat'a kadar gönüllü çalışacaklarını, sağlık operasyonlarının Etiyopya Sağlık Bakanlığından gelen teklif üzerine yapıldığını belirtti.

Sarıalan, gidecekleri bölgede ortopedi alanında oldukça ciddi ihtiyaçların varlığına değinerek, "Ekiplerimiz bölgede yapılması güç ameliyatları gerçekleştirecek. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteği ile gerçekleştireceğimiz bu proje ile bölgede sürdürülebilir fayda sağlamak için Türk doktorlarımız aynı zamanda yerel doktorlara eğitimler de verecek." ifadelerini kullandı.