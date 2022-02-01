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Yeryüzü Doktorları "Göz Hakkı" kampanyası başlattı - Son Dakika

Yeryüzü Doktorları "Göz Hakkı" kampanyası başlattı

01.02.2022 13:30
Yeryüzü Doktorları "Göz Hakkı" kampanyası başlattı

Yeryüzü Doktorları Derneği, ihtiyaç sahibi coğrafyalardaki katarakt hastalarına dikkati çekmek için "Göz Hakkı" kampanyası başlattı.

Yeryüzü Doktorları Derneği, ihtiyaç sahibi coğrafyalardaki katarakt hastalarına dikkati çekmek için "Göz Hakkı" kampanyası başlattı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, iklim ve yaşam koşullarının zor olduğu coğrafyalarda göz rahatsızlığı yaşayanlar tedavi ediliyor.

Dernek, 2006'dan bu yana göz sağlığı projeleri ile Nijer, Kenya, Pakistan, Lübnan, Somali, Yemen, Afganistan, Moritanya, Tanzanya, Kongo, Sudan, Çeçenistan, Uganda, Kamerun, Nijerya, Mali ve Bangladeş'te hizmetler sundu. Bugüne kadar 200 bini aşkın göz muayenesi, 30 bine yakın göz ameliyatı yapıldı, 60 bine yakın kişiye gözlük dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Op. Dr. Hasan Oktay Özkan, kataraktın, altyapı ve sağlık hizmetlerinin kısıtlı olduğu bölgelerde binlerce insanın görme kaybı yaşamasına neden olabildiğini belirtti.

"Dünyaya sağlıkla bakabilmek onların da hakkı"

Özkan, görme kayıplarının önüne geçmek için 16 yıldır göz sağlığı projeleri yürüttüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Her yıl birçok ülkede yaptığımız göz sağlığı kamplarında muayene, tedavi ve ameliyatlar gerçekleştiriyoruz. Başlattığımız 'Göz Hakkı' kampanyamız ile imkansızlıklar nedeniyle tedavi olamayan katarakt hastalarının sevdiklerini görebilmesi ve hayatlarını sağlıklı sürdürmesi için bu sene de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki dünyaya sağlıkla bakabilmek onların da hakkı ve bu her şeyden önce göz hakkı."

Yeryüzü Doktorları Göz Hakkı kampanyası başlattı

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Bangladeş, Pakistan, Kenya, Nijer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeryüzü Doktorları 'Göz Hakkı' kampanyası başlattı - Son Dakika


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