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Yeryüzü Doktorları katarakt hastaları için destek bekliyor - Son Dakika

Yeryüzü Doktorları katarakt hastaları için destek bekliyor

15.02.2022 10:23
Yeryüzü Doktorları katarakt hastaları için destek bekliyor

Yeryüzü Doktorları Derneği, maddi ve tıbbi yetersizlikler nedeniyle tedavi olamayan katarakt hastaları için başlatılan "Göz Hakkı" kampanyasına destek çağrısı yaptı.

Yeryüzü Doktorları Derneği, maddi ve tıbbi yetersizlikler nedeniyle tedavi olamayan katarakt hastaları için başlatılan "Göz Hakkı" kampanyasına destek çağrısı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, sağlık hizmetlerine erişimin olmadığı bölgelerde 16 yıldır göz sağlığı projeleri yürütülürken, önlenebilir görme bozukluklarıyla da mücadele ediliyor.

Bugüne kadar Nijer, Kenya, Pakistan, Lübnan, Somali, Yemen, Afganistan, Moritanya, Tanzanya, Çeçenistan ve Uganda gibi 17 farklı ülkede çalışmalar yürüten Yeryüzü Doktorları, bu yıl da göz sağlığı projeleri kapsamında, katarakt hastalarına yönelik başlattığı "Göz Hakkı" kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Kampanyayla katarakt hastalarına göz muayenesi, göz ameliyatı ve gözlük dağıtımı gerçekleştiren dernek, bölgelerde sunduğu tedavi hizmetlerinin yanı sıra, cerrahi göz üniteleri kurulumu ve yerel sağlık personelinin eğitimi gibi faaliyetler yürüterek sağlık kapasitesini güçlendiriyor.

16 yaşında kız, ameliyatla artık okuyabiliyor

Derneğin açıklamasında, Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, Tanzanya katarakt kampında iyileşen 16 yaşındaki Amina'nın hikayesini anlattı.

Güney, en büyük hayali okumak olan Amina'nın, sol gözündeki katarakt tedavi edilmediği için görme yetisini günden güne kaybettiğini, kızının gülüşüne şahit olmak isteyen annesinin Amina'yı katarakt kampına getirdiğini kaydetti.

Gerekli muayeneden sonra ameliyatın yapıldığını belirten Güney, şu ifadeleri kullandı:

"Amina ameliyattan sonra artık okuyabiliyor, annesine yardım edebiliyor ve okula gidebiliyordu. Yeryüzü Doktorları olarak bu yıl da Amina gibi nice katarakt hastasına ulaşmak için 'Göz Hakkı' kampanyasını yürütüyoruz. Görmenin ihtiyaç sahipleri için de en doğal hak olduğunu hatırlatıyor, kampanyamıza halkımızın desteğini bekliyoruz. Çünkü iyilikleriniz ile bir insanın gözlerini dünyaya yeniden açmasına, bir annenin bebeğinin gülüşüne şahit olmasına vesile olabilirsiniz." değerlendirmesini yaptı.

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Tanzanya, Pakistan, Kenya, Nijer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeryüzü Doktorları katarakt hastaları için destek bekliyor - Son Dakika


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