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Yeryüzü Doktorları'ndan Afrinlilere iftarlık

19 dakika önce

Yeryüzü Doktorları, Suriye'nin Afrin kentindeki çadır kamplarda kalan ailelere iftarlık kumanya dağıttı.

Yeryüzü Doktorları'ndan Afrinlilere iftarlık, System.String[]
Yeryüzü Doktorları, Suriye'nin Afrin kentindeki çadır kamplarda kalan ailelere iftarlık kumanya dağıttı.
Yeryüzü Doktorları Cinderes Yardım Sorumlusu Ahmet İpek, AA muhabirine, ramazanın bitmesine 3 gün kala Cinderes'de AFAD koordinesindeki Derl Ballut ve Muhammediye çadır kamplarındaki ihtiyaç sahibi yaklaşık 5 bin kişiye iftarlık dağıttıklarını belirtti.
Dağıttıkları kumanyada Suriye'ye özgü kepse pilavı, kızarmış tavuk, yoğurt ve ekmek bulunduğunu kaydeden İpek, kamp içerisine kurulan ayakta tedavi merkezinde, Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sunmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:57 Kaynak: AA
AFAD, Ahmet İpek, Afrin, Suriye, Güncel
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