Yeryüzü Doktorları'ndan "Karanlıkta Kalana Işık Olunur, Biz Böyle Gördük" kampanyası - Son Dakika

Yeryüzü Doktorları Derneği, tedavi imkanlarının yetersiz kaldığı ülkelerde yaygın olarak görülen katarakt hastalığının tedavisi için "Karanlıkta Kalana Işık Olunur, Biz Böyle Gördük" kampanyası başlattı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 2 milyar 200 milyon göz rahatsızlığı olan insanın bulunduğu anlatılarak, bu rakamın 65 milyon 200 bininin ise katarakt rahatsızlığından oluştuğu kaydedildi.

Türkiye'de de kolayca tedavi edilebilen kataraktın, tedavi olunmaması halinde görme kaybına sebep olduğuna vurgu yapılan açıklamada bu kapsamda çalışma başlatan Yeryüzü Doktorları Derneğinin ihtiyaç sahibi bölgelerde önlenebilir görme kayıplarını engellemek ve dünyadaki katarakt rahatsızlığına dikkat çekmek için "Karanlıkta Kalana Işık Olunur, Biz Böyle Gördük" adı ile bir kampanya başlattığı belirtildi.

Açıklamada Yeryüzü Doktorları Derneğinin 2006 yılından itibaren gerçekleştirdiği göz sağlığı projeleri kapsamında, Nijer, Kenya, Pakistan, Lübnan, Somali, Yemen, Afganistan, Moritanya, Tanzanya, Kongo DC, Sudan, Çeçenistan, Uganda, Kamerun, Mali ve Bangladeş'te göz hastalıkları ile mücadele ettiği ifade edilerek, 14 yılda 150 bin 800 göz muayenesi, 22 bin 262 göz ameliyatı gerçekleştirildiği ve 51 bin 731 kişiye de gözlük dağıtıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney, dünyada milyonlarca kişide önlenebilir bir görme bozukluğu olan katarakt rahatsızlığı görüldüğünü belirterek, yaşlanma, diyabet, güneş ışığına uzun süre maruz kalma, göz yaralanması, iltihap gibi sebeplerden oluşan katarakt hastalığının, Türkiye'de sadece bir operasyon ile tedavi edilebildiğini kaydetti.

İhtiyaç sahibi bölgelerde ise maddi ve teknik yetersizlikler sebebiyle tedavi edilemeyen yüz binlerce insanın katarakt hastalığı yüzünden görme kaybı yaşadığını dile getiren Güney, şunları kaydetti:

"Bizler de 2006 yılından beri bağışçılarımızın desteği ile katarakt ameliyatları gerçekleştiriyor, göz sağlığı için mücadele ediyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz bütün faaliyetlerimizde bu toprakların iyiliğini yeryüzüne yayma gayesi ile hareket ettik. Çünkü biliyoruz ki doğduğumuz, büyüdüğümüz bu topraklar bize darda kalana el uzatmayı, karanlıkta kalana ışık olmayı öğretti. Bu amaçla başlatmış olduğumuz 'Karanlıkta Kalana Işık Olunur, Biz Böyle Gördük' adlı kampanyamıza halkımızın desteklerini bekliyoruz."