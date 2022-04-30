Yeryüzü Doktorları'ndan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Son Dakika
Üye Girişi

Yeryüzü Doktorları'ndan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

30.04.2022 11:59
Yeryüzü Doktorları'ndan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Yeryüzü Doktorları Derneği (YYD), Suriye'nin kuzeyinde ramazan ayında ihtiyaç sahibi 1800 kişiye gıda yardımında bulundu.

Yeryüzü Doktorları Derneği (YYD), Suriye'nin kuzeyinde ramazan ayında ihtiyaç sahibi 1800 kişiye gıda yardımında bulundu.

Suriye'deki ramazan çalışmaları hakkında AA muhabirine bilgi veren YYD Proje Koordinatörü Ahmet Fatih Ceyhan, Suriye'de uzun yıllardır insani krizin sürdüğünü ve milyonlarca kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Ceyhan, "Ramazan ayında temel gıda ürünlerinden oluşan 300 kumanya paketini 1800 kişiye ulaştırdık. Bağışçılarımızın destekleriyle ihtiyaç sahipleri ile bu yıl da ramazan ayının sevincini paylaştık." dedi.

Suriye'de sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla 3 farklı merkezde çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Ceyhan, " Afrin'deki Cinderes Mülteci Sağlığı Kliniği, Azez'deki Soran Anne Çocuk Sağlığı Kliniği ve Tel Abyad'daki Suluk Sağlık Merkezi ile bölgenin sağlık hizmeti ihtiyacını karşılamaya yönelik hizmetler sunuyoruz. Merkezlerimizdeki çalışmaların yanında beslenme sağlığına yönelik faaliyetler de gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Yeryüzü Doktorları'ndan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Yeryüzü Doktorları'ndan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Yeryüzü Doktorları'ndan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Yeryüzü Doktorları'ndan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Yeryüzü Doktorları'ndan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu'dan Suriyeli mülteci açıklaması: İlk işimiz Suriye ile barışmak olacak Kılıçdaroğlu'dan Suriyeli mülteci açıklaması: İlk işimiz Suriye ile barışmak olacak Taksinin altında kalan İbrahim öldü! Vicdanına yenik düşen sürücü 1 saat sonra teslim oldu Taksinin altında kalan İbrahim öldü! Vicdanına yenik düşen sürücü 1 saat sonra teslim oldu

Ahmet Fatih, Ceyhan, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeryüzü Doktorları'ndan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Son Dakika


Son Dakika
12:07 Ateş açan magandalar bekçilere direnince yaka paça gözaltına alındı: Adım adım izlediler
12:05 Suriyeli çocuğa çarpan Adanalı taksici önce kaçtı, sonra vicdanına yenik düşüp teslim oldu
12:03 Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Özürk: Kulüp rehin alınmıştır, Burak Elmas'ın başkanlığını tanımıyoruz
12:00 Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi
11:59 Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu
11:34 Akıl sağlığı yerinde çıkan damat cezadan kaçamayacak: Kayınpederi ve bacanağını pompalıyla öldürmüştü
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
11:31 İşte Beta'nın ölmeden önceki son hali: Kız arkadaşı paylaştı
11:08 Kılıçdaroğlu'dan Suriyeli mülteci açıklaması: İlk işimiz Suriye ile barışmak olacak
09:48 Trabzon'da gündem şampiyonluk, şehirde silah karşıtı seferberlik ilan edildi: Kurşun sıkmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 12:19:32. #1.12#
SON DAKİKA: Yeryüzü Doktorları'ndan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement