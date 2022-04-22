Yeryüzü Doktorları'ndan Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Son Dakika
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Yeryüzü Doktorları'ndan Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

22.04.2022 18:44
Yeryüzü Doktorları'ndan Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Yeryüzü Doktorları, uzun yıllardan beri iç savaşın sürdüğü Yemen'de ihtiyaç sahibi 1500 kişiye gıda yardımında bulundu.

Yeryüzü Doktorları, uzun yıllardan beri iç savaşın sürdüğü Yemen'de ihtiyaç sahibi 1500 kişiye gıda yardımında bulundu.

Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Muhammed Celalettin Saka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılından beri iç savaşın giderek şiddetlendiği Yemen'de ciddi güvenlik sorunlarının yanı sıra sağlık, eğitim gibi temel hizmetlerin birçok bölgede sunulamadığını belirtti.

Ülkedeki sağlık merkezlerinin çoğunun, hava saldırıları neticesinde kullanılamaz hale geldiğini vurgulayan Saka, "İç savaş öncesinde de aksaklıklar bulunan sağlık altyapısı savaşla birlikte tam manasıyla çökmüş ve sürdürülebilir temel sağlık hizmetleri sunumu imkansızlaşmıştır." dedi.

Açlık oranının en yüksek olduğu ülkelerden olan Yemen'de 24 milyon insanın yardıma ihtiyaç duyduğunu aktaran Saka, 17 milyon 400 bin Yemenlinin ise açlık ile mücadele ettiğini ifade etti.

UNICEF'e göre 12 milyon çocuğun acil yardıma ihtiyaç duyduğunu ve ülkenin bazı bölgelerindeki çocuklar arasında akut yetersiz beslenme oranlarının 2022'de yüzde 10'luk bir artışla en yüksek seviyeye ulaştığına işaret eden Saka, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da dayanışmanın ve paylaşmanın arttığı ramazan ayında bölgedeki halkın gıda ihtiyacını karşılamaya yönelik Taiz'de bulunan Et-Taaun Hastanesi çalışanlarına ve hastane yakınındaki ihtiyaç sahiplerine kumanya dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 300 kumanya paketini 1500 kişiye ulaştırıyoruz."

Saka, Yeryüzü Doktorları olarak Yemen'de beslenme sağlığı projeleri, gönüllü sağlık ekibi projeleri, medikal ekipman ve sarf malzeme desteği, sağlık eğitimi programları, ramazan gıda paketi yardımları ve nafile-vacip kurban operasyonları gibi birçok alanda bölgedeki kötü koşulları iyileştirmek adına 2011 yılından bu yana hizmet verdiklerini kaydetti.

Yemen'de 2016 yılından itibaren savaştan en fazla etkilenen çocuk ve annelere yönelik tedavi edici beslenme hizmeti sunduklarını hatırlatan Saka, "Halihazırda Yemen'in Aden, Hadramevt ve Taiz illerinde bulunan toplamda 7 merkezde 5 yaş altı çocuklara ve hamile emziren annelere tıbbi beslenme tedavileri uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

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Savaş, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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