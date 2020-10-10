Yeryüzü Doktorları psikososyal destekle de sağlığa katkı sağlıyor - Son Dakika

Yeryüzü Doktorları psikososyal destekle de sağlığa katkı sağlıyor

10.10.2020 11:01

Yeryüzü Doktorları Derneği, çeşitli ülkelerde yaralı ve hastaların yardımına koşarken, afetlerden, savaşlardan ve terör saldırılarından etkilenenlere de psikososyal destek veriyor.

Yeryüzü Doktorları Derneği, çeşitli ülkelerde yaralı ve hastaların yardımına koşarken, afetlerden, savaşlardan ve terör saldırılarından etkilenenlere de psikososyal destek veriyor.

Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Yunus Emre Yapıcı, AA muhabirine, yurt içi ve dışında sağlık hizmeti götürmek için faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Dernek olarak bugüne kadar çok sayıda kişiye terapi hizmeti verdiklerini anlatan Yapıcı, "Psikososyal destek çalışmaları kapsamında 2011'den bu yana toplam 61 bin 325 kişiye ulaştık. Kilis Toplum Merkezi olarak ise bugüne kadar 2 bin kişiye ulaşılıp, bu danışanlarla toplamda 7 bin 866 aktivite yapıldı." dedi.

Suriye krizi başladığı günden bu yana bölgeye sağlık hizmetleri götürdüklerini belirten Yapıcı, uluslararası kuruluşlarla ortak projeler yürüttüklerini ifade etti.

Yapıcı, düzensiz göçmenler için de psikososyal destek projeleri hazırladıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Krizin etkisinin Türkiye sınırına yansımasıyla Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa gibi illerde çeşitli projeler yapmaya başladık. Bu kapsamda Suriye krizinin etkisini hisseden mültecilere psikososyal destek projeleri gerçekleştirdik. Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyon Birimi'yle kurulan bu projemizde Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu ile partnerlik yürütüyoruz."

Kilis Toplum Merkezi'nin şubat ayından bu yana hizmet verdiğini aktaran Yapıcı, "Bu merkezimizde sığınmacı ve mültecilere psikososyal hizmetleri ve sağlığa erişim noktasında destekler sunuyoruz." diye konuştu.

Yapıcı, çalışmalar kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bilgilendirmeleri, öfke kontrolü, aile içi iletişim, hijyen eğitimleri, arkadaşlarla iletişimin güçlendirilmesi gibi seanslar verildiğini kaydetti.

Ruh sağlığına daha fazla erişim için çalışılıyor

Kilis Toplum Merkezi'nde görevli psikolog Ahmet Duran da yaşanan üzücü olayların ardından insanlarda oluşan travmaların tedavisinin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Duran, 10 Ekim'in, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından "Dünya Ruh Sağlığı Günü" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, federasyonun bu yılki temayı ruh sağlığına daha fazla erişim olarak belirlediğini dile getirdi.

Yeryüzü Doktorları Derneği olarak da Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında zor durumda olan ve ihtiyaç sahiplerine destek verdiklerini ifade eden Duran, şunları kaydetti:

"Psikososyal destek projeleri kapsamında, zorla yerinden edilip Türkiye'ye gelenlerin psikolojik dayanıklılıklarını artırma ve çektikleri zorlukları hafifletmeye yönelik gerek bireysel gerekse grup destek görüşmeleri yürütmekteyiz. Bu kapsamda mülteci ve sığınmacıların yaşamış oldukları travmaların ardından yoğun bir şekilde eşlik eden kaygı, depresyon gibi birtakım ruhsal sıkıntılar, kişilerde aile içi iletişim, sosyal durumlarda adaptasyon süreçlerinin olumsuz etkilenmesi gibi birtakım ruhsal sıkıntılar oluşturuyor. Bunları aşmalarına katkı sağlamaya çalışıyoruz."

"Bizleri arayarak teşekkür ediyorlar"

"Geride hiç kimseyi bırakmama" sloganıyla yola çıktıklarının altını çizen Duran, "Kilis Toplum Merkezi olarak 3 psikolog arkadaşımızla bireysel ve grup destekleri yürütmekteyiz. Yaptığımız çalışmalarda tespit ettiğimiz sağlık, hukuki, sosyal haklarla ilgili olarak gerekli mercilere de yönlendirme yapıyoruz." dedi.

Duran, Kovid-19 salgını süreci sonrası telefon ve online platformlar üzerinden destek vermeye devam ettiklerini aktararak, "Kişilere psikolojik ilk yardım desteğinde de bulunduk. Geri dönüşler de çok oluyor. Bizleri arayarak teşekkür ediyorlar." ifadesini kullandı.

Destek verdikleri kişiler arasında hüzünlü hayat hikayeleri bulunanların da olduğunu anlatan Duran, şunları kaydetti:

"Suriye'de eşi ve 4 çocuğuyla birlikte yaşayan bir kadının eşi kaçırılmış. Uzun bir süreden sonra ölüm haberini alınca kadın çocuklarıyla Türkiye'ye sığındı. Burada çocuklarıyla ilgili yaşamış olduğu eğitim, sağlık, sosyal konular gibi sorunlar kendisini birtakım ruhsal sıkıntılara itti. Bununla ilgili, derneğimizi duyup bizden destek aldı. Gerek bireysel destek gerek grup destek görüşmelerine katılarak ruh sağlığı hizmeti aldı."

Yeryüzü Doktorları psikososyal destekle de sağlığa katkı sağlıyor
Yeryüzü Doktorları psikososyal destekle de sağlığa katkı sağlıyor
Yeryüzü Doktorları psikososyal destekle de sağlığa katkı sağlıyor
Yeryüzü Doktorları psikososyal destekle de sağlığa katkı sağlıyor

Türkiye, toplum, Terör, Kilis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeryüzü Doktorları psikososyal destekle de sağlığa katkı sağlıyor - Son Dakika

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